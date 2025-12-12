गोवा के नाइट क्लब में 6 दिसंबर को भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, उस समय क्लब के माल सौरभ और गौरव लूथरा का पूरा परिवार दिल्ली में एक शादी में शामिल होने गए थे. गोवा में बिर्च बाय रोमियो लोन में आग लगने की सूचना मिलते ही लूथरा ब्रदर्स ने फौरन थाईलैंड जाने की योजना बनाई थी.

गोवा की एक अदालत में दस्तावेज पेश किए गए, जिसमें बताया गया कि 7 दिसंबर की सुबह 1:17 बजे यानी आग लगने के एक घंटे बाद दोनों ने फुकेट के टिकट बुक किए थे और सुबह 5:20 बजे तक भारत से रवाना हो गए थे.

लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत खारिज

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहिणी कोर्ट की एडिशनल जज वंदना ने लूथरा ब्रदर्स की दायर याचिका को खारिज करने का आदेश दिया. अब दोनों भाइयों की गिरफ्तारी का रास्ता भी साफ हो गया. गोवा सरकार के वकील ने आदलत को बताया, 'वह भाग गए, छिप गए और अब नरमी की गुहार लगा रहे हैं.' उन्होंने यह भी बताया कि आग लगने की घटना के फौरन बाद वह भाग गए थे और कानूनी प्रक्रिया से बच रहे हैं.

गोवा पुलिस ने कहा है कि दोनों भाइयों पर उचित सावधानी बरते बिना और अग्नि सुरक्षा उपकरण, अन्य सुरक्षा मुहैया कराए बिना आग का शो आयोजित करने का आरोप है. साथ ही हादसे में चोट पहुंचाने, गैर इरादतन हत्या और हत्या का आरोप भी है.

इंटरपोल ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था

गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय और CBI के जरिए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (Interpol) से उनकी गिरफ्तारी की अपील की थी. इसके बाद इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था.

लूथरा ब्रदर्स, उनके बिजनेस पार्टनर, मैनेजर और कुछ कर्मचारी दिल्ली के रहने वाले हैं. इसलिए गोवा पुलिस के साथ अब दिल्ली पुलिस भी अग्निकांड मामले की जांच कर रही है. दिल्ली में भी एक केस दर्ज किया गया है.

गोवा क्लब हादसे के बाद सावधानी पर जोर

दिल्ली फायर सर्विस ने गोवा की घटना और क्रिसमस-न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए सभी रेस्टोरेंट, होटल और क्लब जैसे सार्वजनिक जगहों पर फायर सेफ्टी की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं.

नॉर्थ गोवा जिला प्रशासन ने नाइट क्लबों, होटलों और उन जगहों पर आतिशबाजी पर बैन लगा दिया है, जहां पर पर्यटकों का आना-जाना हो. नाइट क्लब में इलेक्ट्रिक पटाखों से ही आग लगी थी.