गोवा के अर्पोरा स्थित नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में लगी भीषण आग ने 25 लोगों की जान ले ली थी. इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस जांच और गिरफ्तारियों की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है. इसी बीच क्लब के मालिक और चेयरमैन सौरभ लूथरा ने पहली बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने इस घटना को त्रासदी बताते हुए पीड़ितों के परिवारों को संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

मालिक सौरभ लूथरा ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान

सौरभ लूथरा ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि प्रबंधन इस घटना से 'गहराई से हिल गया है' और मृतकों के परिवारों व घायलों के प्रति 'गहरी संवेदना और एकजुटता' व्यक्त करता है. पोस्ट में यह भी कहा गया कि प्रभावित लोगों की सहायता के लिए क्लब का प्रबंधन 'हर संभव मदद और सहयोग' करेगा.

फरार क्लब मालिकों पर लुकआउट नोटिस जारी

गोवा पुलिस ने क्लब मालिक सौरभ लूथरा और उनके भाई गौरव लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, ताकि वे देश से बाहर न जा सकें. पुलिस का दावा है कि हादसे के बाद दोनों गोवा छोड़ चुके हैं और अब लोकेशन बदलते हुए विदेश भागने की कोशिश में हैं.

पुलिस ने बताया कि एयरपोर्ट और सभी पुलिस स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. आरोपियों की फोटो सभी एजेंसियों को भेज दी गई है. गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं.

FIR और आरोप

मालिकों समेत क्लब मैनेजर, निवेशक और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है. इन पर गैर इरादतन हत्या सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है. गोवा पुलिस के DGP ने पुष्टि की है कि क्लब के कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. रविवार देर रात गिरफ्तार किए गए चार मैनेजरों को बारदेज जिला अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.



इसके अलावा दिल्ली पुलिस की मदद से एक संदिग्ध भोला नामक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, जिसके क्लब मालिकों से संबंध होने की जांच हो रही है. हादसा शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात हुआ था. आग कैसे लगी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है. फायर ब्रिगेड और पुलिस जांच जारी है.