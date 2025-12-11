Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तरी गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी और क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा की फुकेट में हिरासत में लिए जाने के बाद एक नई तस्वीर सामने आई है. इस नई तस्वीर में दोनों भाई फुकेट इमिग्रेशन कंट्रोल सेंटर में कुर्सियों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिनके पीछे थाईलैंड के अधिकारी भी खड़े हुए हैं.

दिल्ली कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

दिल्ली की रोहिणी अदालत ने गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने भारत लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की थी. याचिका में दावा किया गया था कि दोनों भाई हादसे की जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करने को तैयार हैं.

हालांकि, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया, जबकि गोवा सरकार के वकील ने दोनों भाइयों के घटना के बाद तुरंत देश छोड़ने की ओर इशारा करते हुए तर्क दिया कि वे पहले तो भाग निकले, छिप गए और अब नरमी दिखाने की मांग कर रहे हैं.

आरोपियों की भारत वापसी पर बोले सीएम प्रमोद सावंत

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आश्वासन दिया कि गौरव और सौरभ लूथरा को कानूनी कार्रवाई का सामना कराने के लिए जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाएगा. आरोपी लूथरा ब्रदर्स की वापसी की जिम्मेदारी गोवा पुलिस और सीबीआई की एक टीम को सौंपी गई है.

लूथरा ब्रदर्स को भारत में लाने में क्यों हो रही देरी?

लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया तुरंत संभव नहीं है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दोनों भाइयों के पासपोर्ट का रद्द होना है. ऐसे में अब भारत की एंबेसी से दोनों भाइयों के नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. पासपोर्ट रद्द होने के चलते दोनों आरोपी भाइयों को अब बैंकॉक लेकर जाया जाएगा, जहां भारतीय एंबेसी के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. इसके बाद ही उनकी भारत वापसी संभव होगी. वहीं, अगर यह प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी नहीं हो पाई तो शनिवार और रविवार को सरकारी छुट्टी के कारण प्रक्रिया पूरी करने में देरी हो सकती है.