Goa News: गोवा में दो रूसी महिलाओं की निर्मम हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है. यह मामला जितना आगे बढ़ रहा है, उतना ही नया मोड़ लेता जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में एक रूसी नागरिक एलेक्सी लियोनोव को हिरासत में लिया है, जिसने पूछताछ के दौरान हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. उसके इन दावों ने जांच एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

पहला मामला पेडणे तालुका के बामनभाटी–हरमल में सामने आया, जहां 35 साल की रूसी महिला एलिना का गला काटकर हत्या कर दी गई. कुछ ही घंटों बाद मोरजी गांव में एक घर के बाथरूम में एक और महिला का शव मिला. मृतका की पहचान 37 साल की एलिना वानिवा के रूप में हुई. वह नग्न अवस्था में मिली और उसका गला काटा गया था.

रूसी हत्यारा गिरफ्तार: पैसे और शक को बताया वजह

मांद्रे पुलिस ने जांच तेज की और संदिग्ध एलेक्सी लियोनोव को पकड़ने में सफलता हासिल की. पूछताछ में उसने दोनों हत्याओं को कबूल किया. पुलिस जांच से यह भी सामने आया कि एलेक्सी रूस से आई महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बनाता था.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, एलेक्सी पहले रूसी महिलाओं से दोस्ती करता था. फिर वह खुद को प्यार में पड़ने का दिखावा कर उनसे करीबी बढ़ाता था. इन रिश्तों के दौरान वह उनसे पैसे ऐंठता था. जब महिलाओं के किसी और से संपर्क में आने या रिश्ते टूटने की स्थिति आती तो एलेक्सी क्रोध और शक में अंधा होकर उन्हें मार डालता था. ऐसी जानकारी पुलिस पूछताछ में सामने आई है, जिसने मामले को बेहद गंभीर बना दिया है.

15 महिलाओं की हत्या का चौंकाने वाला दावा

हिरासत में लिए जाने के बाद एलेक्सी ने पुलिस के सामने और बड़ा दावा रखा. उसने कहा, “मैंने गोवा और हिमाचल प्रदेश में अब तक 15 महिलाओं को ‘मोक्ष’ दिया है.” उसके इस बयान से न केवल गोवा, बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस भी सतर्क हो गई है. हालांकि पूछताछ में वह बार-बार अपने बयान बदल रहा है, जिससे जांच और जटिल होती जा रही है.

मांद्रे पुलिस निरीक्षक गिरींद्र नाइक ने बताया कि अभी तक मौके से केवल दो महिलाओं के शव मिले हैं. एलेक्सी के दावे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. पुलिस हर संभावना पर काम कर रही है. एलेक्सी से जुड़ी किसी और घटना के सुराग न छूट जाएं, इसके लिए पुलिस ने तटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. रूसी नागरिकों के ठिकानों की चेकिंग की. एलेक्सी के ठहरने की जगहों की तलाश की. गोवा के कई समुद्री इलाकों में ड्रोन और पेट्रोलिंग बढ़ाई.

क्यों चुनता था रूसी महिलाएं ?

जांच में सामने आया कि एलेक्सी खुद रूस का रहने वाला है. उसे रूसी भाषा, संस्कृति और व्यवहार का ज्ञान था, जिससे उसे रूस से आने वाली महिलाओं से घुलने-मिलने में आसानी होती थी. इसका फायदा उठाकर वह उन्हें प्यार का भरोसा दिलाता, उनके निजी जीवन में प्रवेश करता, उनके पैसे लेता और फिर शक या विवाद होने पर हत्या कर देता था. यह अपराध का एक बेहद शातिर और खतरनाक पैटर्न माना जा रहा है.

पूरे गोवा में दहशत का माहौल

दो हत्याएं सामने आने और 15 हत्याओं के दावे के बाद गोवा के तटीय इलाकों में डर का माहौल है. मोरजी, हरमल, मांद्रे जैसे पर्यटन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और विदेशी नागरिकों में चिंता बढ़ गई है. कुछ विदेशी पर्यटकों ने स्थानीय गेस्ट हाउस मालिकों से सुरक्षा को लेकर सवाल भी पूछे हैं.

एलेक्सी के बयानों के कारण पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है. क्या यह सिर्फ झूठ या मानसिक भ्रम है? या वास्तव में इन 15 हत्याओं में उसका हाथ है? इसी वजह से पुलिस ने सभी दावों की गहन जांच शुरू कर दी है.