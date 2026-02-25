क्या हादसे के बाद लड़की से सीट बदली? गोवा थार एक्सीडेंट में नया मोड़, भोपाल के टूरिस्ट की मौत

उत्तर गोवा के अस्सागांव में 'हैपी बार' जंक्शन पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक रेंटेड महिंद्रा थार SUV ने पीछे से एक हुंडई i20 कार को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में भोपाल के 65 वर्षीय पर्यटक भगतराम शर्मा की मौत हो गई. उनकी फैमिली के साथ यात्रा कर रहे दो अन्य सदस्यों को मामूली चोटें आईं, जिसमें 5 महीने का एक शिशु भी शामिल था जो बाल-बाल बच गया.

अंजुना बीच की ओर जा रही थी थार

यह हादसा सोमवार यानी 23 फरवरी 2026 की शाम को हुआ, जब थार (रजिस्ट्रेशन GA-03-V-5695) अंजुना की ओर जा रही थी और i20 (GA-08-AB-6685) अस्सागांव से पर्रा की ओर जा रही थी. पुलिस के मुताबिक, थार तेज रफ्तार में थी और लापरवाही से चल रही थी, जिससे वह कंट्रोल खो बैठी और i20 को टक्कर मार दी. i20 का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. भगतराम शर्मा को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

आरोपी के साथ थार में तीन अन्य महिलाएं

FIR में 19 वर्षीय शौर्य गोयल को मुख्य आरोपी बनाया गया है. आरोप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से मौत का है. थार रेंटेड थी और उसमें शौर्य के अलावा कम से कम तीन महिलाएं सवार थीं. पुलिस ने थार को जब्त कर लिया है और जांच जारी है.

हादसे के समय थार चालक कौन था?

लोकल लोगों और आईविटनेस ने दावा किया है कि हादसे के समय थार एक युवती चला रही थी. एक स्थानीय ने कहा, ‘पहले लड़की चला रही थी, फिर ड्राइवर बदल दिया गया.’

कई लोगों का आरोप है कि हादसे के तुरंत बाद थार के सवारों ने सीट स्वैप करने की कोशिश की ताकि महिला ड्राइवर को बचाया जा सके. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में थार के एक पुरुष सवार को फोन पर कहते सुना जा रहा है, ‘पापा, मैं चौराहे पर था…’ वीडियो में थार के पीछे तीन महिलाएं बैठी दिख रही हैं और एक महिला चेहरा छिपाती नजर आ रही है.

असली ड्राइवर की खोज में पुलिस

पुलिस इन दावों की जांच कर रही है. फॉरेंसिक सबूत, आईविटनेस स्टेटमेंट्स और उपलब्ध वीडियो फुटेज के आधार पर असली ड्राइवर का पता लगाया जा रहा है. हादसे के बाद मौके पर तनाव हो गया था, क्योंकि लोकल लोगों ने थार के सवारों पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया.

यह घटना गोवा में पर्यटन सीजन के दौरान सड़क सुरक्षा पर सवाल उठा रही है. पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी. अगर सीट स्वैप का आरोप साबित होता है तो आरोपों में बदलाव हो सकता है.