गोवा में BJP महिला मोर्चा ने निकाला जन-आक्रोश पदयात्रा, CM प्रमोद सावंत का विपक्ष पर निशाना, कहा- पंचायत से संसद तक...
BJP Protest in Goa: गोवा भाजपा महिला मोर्चा ने राजधानी पणजी में जन-आक्रोश महिला पदयात्रा निकाला. सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि मैं आज सड़कों पर गोवा की पूरी नारी शक्ति को देख रहा हूं.
- भाजपा ने 2027 चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लिया।
BJP Protest in Goa: गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के गतिशील नेतृत्व और विजन के तहत, गोवा भाजपा ने महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री के आह्वान से प्रेरित होकर गोवा भाजपा महिला मोर्चा ने मंगलवार (21 अप्रैल, 2026) को राजधानी पणजी में जन-आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया. इस दौरान इंडी गठबंधन की तरफ से ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन विधेयक यानी महिला आरक्षण विधेयक 2026 के निरंतर विरोध के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया.
राज्य की महिलाओं के साथ मजबूती से खड़े होते हुए मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने मोर्चा संभाला और विपक्षी गठबंधन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सपा और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मूल रूप से राष्ट्र-विरोधी और महिला-विरोधी एजेंडे पर तीखा हमला बोला.
विपक्ष पर गोवा के मुख्यमंत्री का तीखा हमला
प्रदर्शनकारियों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. प्रमोद सावंत ने विपक्ष को करारा जवाब दिया और लोकतांत्रिक अधिकारों के कट्टर रक्षक के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा, ‘मैं आज सड़कों पर गोवा की पूरी नारी शक्ति को देख रहा हूं. इंडी गठबंधन ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन बिल का विरोध किया. मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं क्योंकि उन्होंने पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को उनके अधिकारपूर्ण प्रतिनिधित्व से वंचित रखा है. मैं आज यहां एकत्रित नारी शक्ति को उनके वास्तविक अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु बधाई देता हूं.’
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गोवा राज्य मंत्रिमंडल में महिला MLAs को मिलेगा उचित प्रतिनिधित्वः सावंत
अपने शासन के सक्रिय और प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. सावंत ने विपक्ष की निंदा करने से आगे बढ़कर एक ऐतिहासिक ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त की. उन्होंने सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया कि उनके नेतृत्व में महिला विधायकों को गोवा राज्य मंत्रिमंडल में उनका उचित स्थान और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि 33% आरक्षण वास्तविक महिला-नेतृत्व वाली शासन व्यवस्था में परिवर्तित हो.
विपक्ष पर आधी आबादी से विश्वासघात का लगाया आरोप
मुख्यमंत्री की मजबूत भावनाओं को दोहराते हुए भाजपा नेतृत्व ने रैली में विपक्ष की असुरक्षाओं को व्यवस्थित रूप से उजागर किया. वक्ताओं ने विपक्षी इंडी गठबंधन को ठगों का समूह और डूबता हुआ जहाज करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि ये दल महिलाओं के राजनीतिक उदय को राष्ट्रीय प्रगति के रूप में नहीं, बल्कि अपने भ्रष्ट साम्राज्यों के लिए सीधा खतरा मानते हैं.
प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष के विश्वासघात को उजागर करने वाले शक्तिशाली तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर संदेश लिखे थे, ‘कांग्रेस की पुरानी बीमारी, आधी आबादी से गद्दारी’, ‘महिलाओं के हक पर सवाल, कांग्रेसियों की है पुरानी चाल’, और ‘महिलाओं के अधिकारों पर वार, कांग्रेस है जिम्मेदार.’
गोवा विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर लिया गया संकल्प
इस दौरान 2027 के गोवा विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक शक्तिशाली संकल्प लिया गया. गोवा की महिलाएं इस आरक्षण को सुरक्षित करने और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने के लिए 100% भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देंगी. मुख्यमंत्री के विजन से प्रेरित और गोवा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय की ओर मार्च किया. सड़कों पर "नारी शक्ति का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान" और "कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद" के नारे गूंज उठे.
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