PM मोदी की अपील के बाद गोवा सरकार ने उठाया बड़ा कदम, कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर लगाई रोक

PM मोदी की अपील के बाद अब गोवा सरकार ने उठाया बड़ा कदम, कर्मचारियों की आधिकारिक विदेश यात्राओं पर लगाई रोक
Goa Government: गोवा सरकार के कुछ विभाग के अधिकारी और मंत्री स्टडी टूर, एक्सपो और ट्रैवल मीट में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा पर जाते हैं. जिससे टूरिज्म विभाग का विदेश यात्रा पर खर्च ज्यादा होता है.
- मुख्यमंत्री ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया।
पश्चिम एशिया के संघर्ष और तनाव की वजह से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे दुष्प्रभाव से भारत को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की खपत में कमी करने और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत बनाए रखने के लिए देश की जनता से सहयोग की अपील की थी. पीएम मोदी की इसी अपील के बाद अब अब गोवा सरकार ने भी वैश्विक हालात और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाने की जरूरत का हवाला देते हुए बड़ा आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली गोवा सरकार ने सरकारी खजाने से पूरी तरह या कुछ पैसे पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के सभी आधिकारिक विदेशी दौरों पर तुरंत रोक लगा दी है.
गोवा सरकार ने यह भी कहा है कि पहले से मंजूर सभी विदेश दौरे तुरंत रद्द कर दिए गए हैं. इसे जरूरी तौर पर लागू करने के लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया गया है और यह आदेश अगली सूचना तक राज्य में लागू रहेगा.
एक्सपो और ट्रैवल मीटिंग के लिए विदेश जाते रहते हैं अधिकारी
दरअसल, गोवा सरकार के कुछ विभाग के अधिकारी और कभी-कभी कुछ मंत्री स्टडी टूर के लिए विदेशों की यात्रा पर जाते हैं. हालांकि, गोवा एक टूरिस्ट स्टेट होने के कारण, टूरिज्म डिपार्टमेंट का विदेश यात्रा पर खर्च ज्यादा होता है, क्योंकि सरकार से सीनियर अधिकारी अक्सर एक्सपो और ट्रैवल मीटिंग के लिए विदेश जाते रहते हैं.
CM प्रमोद सावंत ने अपनी सिक्योरिटी को किया आधा
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने के लिए की गई अपील पर जवाब देते हुए, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने भी अपने सुरक्षा काफिले में आधे से ज्यादा की कटौती की है. उन्होंने अपने पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी को बढ़ावा देने के लिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV वाहनों के इस्तेमाल को अपना लिया है और राज्य में ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम को भी बढ़ाने का निर्देश दिया है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ यह बड़ा बदलाव गोवा के कार्बन फुटप्रिंट को भी बेहतर बना सकता है.
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Source: IOCL