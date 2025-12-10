हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'2 नवंबर की रात को....', लूथरा ब्रदर्स के क्लब में MBA स्टूडेंट के साथ हुई थी छेड़छाड़? पीड़ित ने सुनाई आपबीती

'2 नवंबर की रात को....', लूथरा ब्रदर्स के क्लब में MBA स्टूडेंट के साथ हुई थी छेड़छाड़? पीड़ित ने सुनाई आपबीती

Birch By Romeo Lane रेस्टोरेंट को गोवा प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है. अब इसी रेस्टोरेंट में आ चुकी एमबीए स्टूडेंट ने अपने साथ हुए घटनाक्रम पर बात की है.

By : सूरज ओझा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 10 Dec 2025 07:55 PM (IST)
Preferred Sources

गोवा में शनिवार देर रात 'Birch by Romeo Lane' नाम के बार में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के कुछ ही दिनों बाद, सरकार ने एक्शन लिया है. मंगलवार को वागाटर स्थित रेस्टोरेंट पर लगभग 200 वर्गमीटर में बने एक कथित अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया. इस रेस्टोरेंट-कम-नाइटक्लब के मालिक भी सौरभ और गौरव लूथरा हैं.

एमबीए स्टूडेंट के साथ क्लब में क्या हुआ था?
इसी बीच मुंबई की रहने वाली 25 साल की MBA स्टूडेंट ने ABP न्यूज़ से बातचीत में बताया कि जिस क्लब 'Romeo Lane' वगाटर का अवैध हिस्सा ध्वस्त किया गया और सरकार ने अन्य नाइट क्लब पर एक्शन लेने शुरू किया, यह एक्शन 25 लोगों की मौत से पहले अगर मेरे मामले में लिया होता तो शायद यह घटना नही हुई होती.

वैभवी ने बताया कि ऐसा लगता है, सरकार को मोलेस्टेशन का मामला इतना गंभीर नही लगा होगा. वैभवी ने अपनी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 2 नवंबर की रात मैं मेरे पूरे परिवार के साथ के साथ Romeo Lane गई थी. वहां हर छोटी बात पर क्लब के लोग लड़ाई पर आमादा दिखाई देते थे. हम 12 लोग थे. एक भाई देरी से आया और दो टेबल एक साथ देखकर (जिसमे हमने जॉइंट किया था) उसे लगा की दूसरे टेबल पर रखी हुई ड्रिंक का ग्लास हमारा होगा. उसने एक सिप ले ली.

'मुझे और मेरे परिवार के साथ अभद्रता की'
वैभवी ने बताया, " इतने में वहां के लोग आकर झगड़ा करने लगे और पूरा परिवार साथ मे होने के चलते हम बहुत ही असहज महसूस करने लगे, तभी मैंने कहा कि आप हमारे बिल में उसे जोड़ दो पर इस तरह से अपमानित मत करो. यह गलती से हुआ है. हमारा बिल 25 हजार हुआ हमने बिल भर दिया, यह सब मामला शांत हुआ ही था कि जब हम निकल रहे थे, उसी समय मेरे जीजा ने अनजाने में पैर से एक टेबल खसका दिया, जिसके बाद तो उनका गुस्सा ही फुट पड़ा. उन्होंने सभी बाउंसर बुला लिया. हमे कहने लगे कि तुम लोगों यहां अंदर आने देना ही नही चाहिए था. फिर मेरे छोटे भाई का कॉलर पकड़ लिया और जब मैं छुड़ाने गई तो मुझे एक बाउंसर ने धक्का दिया, ऐसी जगह हाथ लगा जो मैं बता भी नही सकती."

'क्लब बहुत कंजेस्टेड था'
उन्होंने बताया, "ये क्लब इतना कंजेस्टेड था कि हम बाहर भी भाग नही पा रहे थे. उन्होंने हमें घेर लिया, रॉड से मारा भी. किसी तरह से जब हम वहां से निकले, हमने पुलिस को कॉल किया और मुझे FIR लिखवाने में शाम हो गई."

'सोशल मीडिया पर भी खराब रिव्यू थे'
वैभवी ने बताया कि शिकायत लिखवाते समय हमने सोशल मीडिया पर थोड़ा रिसर्च किया. इसमें हमने देखा कि कई लोगों ने अपना बुरा अनुभव सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. 

एक सोशल मीडिया पोस्ट में पोस्ट करने वाले ने दावा किया कि "और भी बुरा यह कि एक बारटेंडर में इतनी हिम्मत थी कि उसने मेरी दोस्त से एक सिगरेट के पैकेट पर ₹500 की छूट के बदले किस मांग ली. यह बेहद घिनौना और गैर-पेशेवर व्यवहार है. न महिलाओं की इज्जत, न ग्राहक सेवा की समझ. अगर आप क्लास, साफ-सफाई या सामान्य शालीनता की तलाश में हैं, तो यह जगह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है. यह बेहद महंगी, भद्दी, समय और पैसे की पूरी बर्बादी है." 

Published at : 10 Dec 2025 07:55 PM (IST)
Tags :
Night Club Administration Action Birch By Romeo Lane Goa Night Club Luthra Brothers Goa Incident
Embed widget