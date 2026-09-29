गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- ‘उन्हें सत्ता नहीं मिलने वाली, वो...’

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गिरिराज सिंह ने कहा- राहुल गांधी यूपी चुनाव में अकेले लड़े, तो उनकी हार पक्की।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को एक बार फिर से लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अगर अगले 10 सालों में सत्ता नहीं मिली, तो वो देश छोड़कर भाग जाएंगे. यह राहुल गांधी का दिमागी दिवालियापन है. उनको सत्ता वैसे भी नहीं मिलने वाली है, ये देश को जलाना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि SIR से उसको मौका मिलता है, जिसको मौका नहीं मिला. ये चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन देश का युवा देश को बचाने के लिए संकल्पित है.’

कांग्रेस और सपा का गठबंधन मोदी और योगी से डर का नतीजा- गिरिराज

वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया ब्लॉक की बैठक से समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख अखिलेश यादव की गैर-मौजूदगी पर भी टिप्पणी की. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ‘ये उत्तर प्रदेश में फेल हो चुके हैं, ये ठगबंधन है. गांव में नहीं कहते हैं कि घरौंदा बनाया, बच्चों में मेल हुआ, फिर हुआ झगड़ा, तो घरौंदा टूट गया. तो ये घरौंदा बना रहे हैं. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यह गठबंधन कोई प्राकृतिक गठबंधन नहीं है, यह तो बस मोदी जी और योगी जी से डर का नतीजा है.’

राहुल गांधी को यूपी चुनाव अकेले लड़े, तो जीरो पर आउट होना तय- गिरिराज

#WATCH Delhi: On Akhilesh Yadav's absence from the INDIA bloc meeting, Union Minister Giriraj Singh says, "This is no real alliance... They are building a house of cards. This is out of fear of PM Modi and Yogi Adityanath. Rahul Gandhi doesn't have the strength to fight alone. If… pic.twitter.com/piDv9H0n4c — ANI (@ANI) September 29, 2026

वहीं, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है कि वो बिना गठबंधन के चुनाव लड़े. अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले लड़े, तो उनका जीरो पर आउट होना तय है. ये रात में जाएगा और केजरीवाल का पैर पकड़ेगा.’

इससे पहले भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तल्ख टिप्पणी की है. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी सकारात्मक बातें नहीं करते और उनकी सोच दूषित है. उन्होंने राहुल गांधी की तुलना ऐसे रोबोट से की, जो सिर्फ वही बात बोलता है, जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया हो.

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