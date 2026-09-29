Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- ‘उन्हें सत्ता नहीं मिलने वाली, वो...’

गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- ‘उन्हें सत्ता नहीं मिलने वाली, वो...’

भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के गठबंधन को लेकर भी टिप्पणी की है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 29 Sep 2026 05:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गिरिराज सिंह ने कहा- राहुल गांधी यूपी चुनाव में अकेले लड़े, तो उनकी हार पक्की।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को एक बार फिर से लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अगर अगले 10 सालों में सत्ता नहीं मिली, तो वो देश छोड़कर भाग जाएंगे. यह राहुल गांधी का दिमागी दिवालियापन है. उनको सत्ता वैसे भी नहीं मिलने वाली है, ये देश को जलाना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि SIR से उसको मौका मिलता है, जिसको मौका नहीं मिला. ये चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन देश का युवा देश को बचाने के लिए संकल्पित है.’

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह
इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह
इंडिया
शोवा रानी हत्याकांड: 5 साल से फरार पर CBI का शिकंजा, 2021 बंगाल चुनाव में की थी हत्या
शोवा रानी हत्याकांड: 5 साल से फरार पर CBI का शिकंजा, 2021 बंगाल चुनाव में की थी हत्या
इंडिया
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
इंडिया
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना

कांग्रेस और सपा का गठबंधन मोदी और योगी से डर का नतीजा- गिरिराज

वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया ब्लॉक की बैठक से समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख अखिलेश यादव की गैर-मौजूदगी पर भी टिप्पणी की. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ‘ये उत्तर प्रदेश में फेल हो चुके हैं, ये ठगबंधन है. गांव में नहीं कहते हैं कि घरौंदा बनाया, बच्चों में मेल हुआ, फिर हुआ झगड़ा, तो घरौंदा टूट गया. तो ये घरौंदा बना रहे हैं. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यह गठबंधन कोई प्राकृतिक गठबंधन नहीं है, यह तो बस मोदी जी और योगी जी से डर का नतीजा है.’

राहुल गांधी को यूपी चुनाव अकेले लड़े, तो जीरो पर आउट होना तय- गिरिराज 

वहीं, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है कि वो बिना गठबंधन के चुनाव लड़े. अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले लड़े, तो उनका जीरो पर आउट होना तय है. ये रात में जाएगा और केजरीवाल का पैर पकड़ेगा.’

इससे पहले भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तल्ख टिप्पणी की है. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी सकारात्मक बातें नहीं करते और उनकी सोच दूषित है. उन्होंने राहुल गांधी की तुलना ऐसे रोबोट से की, जो सिर्फ वही बात बोलता है, जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया हो. 

यह भी पढ़ेंः केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 29 Sep 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav RAHUL GANDHI CONGRESS Giriraj SIngh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह
इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह
इंडिया
शोवा रानी हत्याकांड: 5 साल से फरार पर CBI का शिकंजा, 2021 बंगाल चुनाव में की थी हत्या
शोवा रानी हत्याकांड: 5 साल से फरार पर CBI का शिकंजा, 2021 बंगाल चुनाव में की थी हत्या
इंडिया
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
इंडिया
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
ECL Season 3: Elvish Yadav और Fukra Insaan ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की, दिखा भाईचारा
Panchayat 5: Raghubir Yadav ने दिया बड़ा Update, Anshuman Jha संग सुनाए कई मजेदार किस्से
Bigg Boss 20: Salman Khan ने Rhiti Tiwari को लगाई फटकार, Kanika Mann पर किया मजेदार Joke
एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
बिहार
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
आईपीएल 2026
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
इंडिया
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
बिहार
'ज्ञानेश कुमार ने…', SIR पर उठ रहे सवालों पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान
'ज्ञानेश कुमार ने…', SIR पर उठ रहे सवालों पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
ट्रेंडिंग
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget