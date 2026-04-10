हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी: पुलिस और अस्पतालों ने नहीं निभाई जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किए तलब

गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी: पुलिस और अस्पतालों ने नहीं निभाई जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किए तलब

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर और नंदग्राम थाने के प्रभारी को सोमवार को केस के मूल रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 10 Apr 2026 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 साल की मासूम के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और थाना प्रभारी को तलब किया है. बच्ची को दाखिल न करने वाले 2 निजी अस्पतालों को भी नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने पूरे मामले को 'बेहद परेशान करने वाला' कहा है.

दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बच्ची के पिता ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि 16 मार्च को बच्ची के साथ अमानवीय क्रूरता की गई. वह अपने घर से 500 मीटर दूर झाड़ियों में मिली. इलाज के लिए ले जाए जाते समय वह जीवित थी. लेकिन एक के बाद एक 2 निजी अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया. आखिरकार, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया.

वरिष्ठ वकील ने कहा कि इलाज के लिए ले जाते समय का बच्ची का वीडियो मौजूद है. उसे देख कर वह स्तब्ध रह गए. लेकिन निजी अस्पतालों ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने भी मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई. पुलिस ने परिवार के साथ बदसलूकी की और घटना वाले दिन उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी. अगले दिन यानी 17 मार्च को एफआईआर लिखी गई. उसमें भी शुरू में इसे सिर्फ हत्या का मामला लिखा गया.

चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने पुलिस के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने नोट किया कि जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास गया, तो उनकी मदद करने की बजाय उनसे मारपीट की गई और चुप रहने को कहा गया. कोर्ट ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर और नंदग्राम थाने के प्रभारी को सोमवार, 13 अप्रैल को केस के मूल रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा.

ध्यान रहे कि घटना वाले दिन ही पुलिस ने 24 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. उसने बच्ची से दुष्कर्म के बाद ईंट से सिर पर वार कर उसकी हत्या की बात कबूल की थी. इस बात का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है कि अपराध से पहले वह बच्ची को एक स्थानीय बाजार ले गया, जहां उसे खाने की कुछ चीजें दिलवाईं. पुलिस का कहना है कि 18 अप्रैल को आरोपी ने भागने की कोशिश की, इस दौरान हुई मुठभेड़ में उसके पैर पर गोली मारी गई.

कोर्ट ने पुलिस की गंभीरता पर संदेह जताने के साथ-साथ बच्ची का इलाज न करने वाले दोनों निजी अस्पतालों को भी आड़े हाथों लिया है. दोनों अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही, कोर्ट ने मीडिया और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीड़िता और उसके परिवार की पहचान उजागर न की जाए.

 

यह भी पढ़ें:-
'मंदिर जाने से पहले ब्यूटी पार्लर जाते हैं पुरुष भक्त...', सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर रोक की वकालत करते हुए SC में ये क्या बोला केंद्र?

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 10 Apr 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad UP Police Legal News SUPREME COURT RAPE CASE CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी: पुलिस और अस्पतालों ने नहीं निभाई जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किए तलब
गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी: पुलिस और अस्पतालों ने नहीं निभाई जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किए तलब
इंडिया
Explained: SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में यहां टोटल डिलीशन में 95.5% मुसलमान, समझें कैसे निशाने पर है ये समुदाय
SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में कैसे निशाने पर आए 95.5% मुसलमान?
इंडिया
हुमायूं कबीर को तगड़ा झटका, ओवैसी ने तोड़ा गठबंधन, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी AIMIM
हुमायूं कबीर को तगड़ा झटका, ओवैसी ने तोड़ा गठबंधन, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी AIMIM
इंडिया
'मंदिर जाने से पहले ब्यूटी पार्लर जाते हैं पुरुष भक्त...', सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर रोक की वकालत करते हुए SC में ये क्या बोला केंद्र?
'मंदिर जाने से पहले ब्यूटी पार्लर जाते हैं पुरुष भक्त...', सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर रोक की वकालत करते हुए SC में ये क्या बोला केंद्र?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
बिहार
राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'
राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
आईपीएल 2026
'मैं भी धोनी की तरह फिनिशर हूं', मुकुल चौधरी ने सुनाई अपने पिता के त्याग की कहानी; जानें क्या कुछ कहा
'मैं भी धोनी की तरह फिनिशर हूं', मुकुल चौधरी ने सुनाई अपने पिता के त्याग की कहानी; जानें क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
अनंत ने बीवी राधिका का हाथ थाम काटा केक, पिता मुकेश का लिया आशीर्वाद, तालियां बजाते दिखे जाह्नवी-रणवीर, वीडियो वायरल
अनंत ने बीवी राधिका का हाथ थाम काटा केक, तालियां बजाते दिखे जाह्नवी-रणवीर, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिर चर्चा में संभल की यूट्यूबर महक और परी, पड़ोसियों से हुआ झगड़ा, जमकर चले ईंट-पत्थर
फिर चर्चा में संभल की यूट्यूबर महक और परी, पड़ोसियों से हुआ झगड़ा, जमकर चले ईंट-पत्थर
हेल्थ
Fatty Liver Disease: क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
एग्रीकल्चर
किसान बनवा लें ये कार्ड, 3 साल तक फ्री में मिलेगा मिट्टी की सेहत का हिसाब-किताब
किसान बनवा लें ये कार्ड, 3 साल तक फ्री में मिलेगा मिट्टी की सेहत का हिसाब-किताब
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
Embed widget