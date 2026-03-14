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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में हैरान करने वाला मामला! शादी से किया इनकार तो युवती को HIV संक्रमित खून का लगाया इंजेक्शन

हैदराबाद में हैरान करने वाला मामला! शादी से किया इनकार तो युवती को HIV संक्रमित खून का लगाया इंजेक्शन

पोचारम पुलिस सीमा क्षेत्र में 11 मार्च को यह वीभत्स घटना घटी. आरोपी मनोहर ने युवती के घर जाकर उसके साथ जबरदस्ती की और अपना HIV संक्रमित खून उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Mar 2026 07:07 PM (IST)
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तेलंगाना के घाटकेसर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. एक HIV पॉजिटिव युवक ने शादी से इनकार करने पर युवती को जबरदस्ती अपना AIDS संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया. इस दरिंदगी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को शनिवार, 14 मार्च को हिरासत में ले लिया.

पोचारम पुलिस सीमा क्षेत्र में 11 मार्च को यह वीभत्स घटना घटी. आरोपी मनोहर ने युवती के घर जाकर उसके साथ जबरदस्ती की और अपना HIV संक्रमित खून उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया. घटना के बाद युवती को तेज बुखार आने लगा, जिसके बाद परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया. युवती का इलाज जारी है और उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है.

क्या है पूरी घटना? 
यह घटना हैदराबाद के घाटकेसर स्थित पोचारम पुलिस सीमा क्षेत्र में 11 मार्च को हुई. आरोपी मनोहर को पुलिस ने शनिवार 14 मार्च को हिरासत में लिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें पुलिस द्वारा मनोहर को गिरफ्तार किए जाने के दृश्य देखे जा सकते हैं.

आरोपी की पहचान मनोहर के रूप में हुई है. मनोहर का युवती के साथ सगाई हुई थी. बाद में जब युवती के परिवार को पता चला कि मनोहर और उसके माता-पिता HIV पॉजिटिव हैं, तो परिवार ने शादी तोड़ने का फैसला किया. इस अस्वीकृति को मनोहर बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने यह कायरतापूर्ण कदम उठाया.

शादी टूटने के बाद से मानसिक रूप से चल रहा था परेशान
शादी टूटने की वजह से मनोहर मानसिक रूप से बेहद आक्रोशित था. बदले की भावना से ग्रसित होकर उसने युवती को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुँचाने की नीयत से यह जघन्य अपराध किया. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की हरकत न केवल कानूनी अपराध है बल्कि यह मानवता के विरुद्ध एक गंभीर कृत्य भी है. युवती के परिवार की शिकायत पर पोचारम पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा. अंततः पुलिस ने 14 मार्च, शनिवार को आरोपी मनोहर को हिरासत में ले लिया. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें: Watch: "10 साल बाद घर लौट बेटे ने दिया सरप्राइज" परिवार रह गया हक्का बक्का, रुला देगा बीवी का रिएक्शन, वीडियो वायरल

Published at : 14 Mar 2026 07:07 PM (IST)
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