अहमदाबाद पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज, साबरमती आश्रम के पास पीएम मोदी संग उड़ाई पतंग
German Chancellor Friedrich Merz India Visit: चांसलर फ्रेडरिक मर्ज रविवार रात सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे.
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपने पहले भारत दौरे पर रविवार रात अहमदाबाद पहुंचे. दो दिन के इस दौरे की शुरुआत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ की. दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम का दौरा किया और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया, जहां चांसलर मर्ज ने पतंग भी उड़ाई.
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत
चांसलर फ्रेडरिक मर्ज रविवार रात सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे. यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और जर्मनी रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं.
पीएम मोदी से अहमदाबाद में मुलाकात
अहमदाबाद में चांसलर मर्ज और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई. कार्यक्रम के तहत दोनों नेताओं ने पहले साबरमती आश्रम का दौरा किया और फिर साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए.
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Friedrich Merz fly a kite at the International Kite Festival 2026 at Sabarmati Riverfront.— ANI (@ANI) January 12, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/YF4Va86IXj
आज से शुरू होंगी औपचारिक बातचीत
दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच औपचारिक बातचीत सोमवार सुबह 11:15 बजे महात्मा मंदिर में शुरू होगी. इन बैठकों में भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिसे 25 साल पूरे हो चुके हैं.
किन मुद्दों पर होगी चर्चा
अधिकारियों के अनुसार, बातचीत में व्यापार और निवेश, नई तकनीक, शिक्षा, लोगों की आवाजाही, रक्षा और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा विज्ञान, शोध, नवाचार, हरित विकास और लोगों से लोगों के रिश्तों पर भी चर्चा होगी.
G7 बैठक में मिला था भारत आने का न्योता
प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज की पिछली मुलाकात जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी. उसी बैठक में पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया था, जिसके बाद यह दौरा तय हुआ.
भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले दौरा
जर्मन चांसलर का यह दौरा 27 जनवरी को होने वाले भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले हो रहा है. जर्मनी, यूरोपीय संघ के भीतर खासकर निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा सहयोग के क्षेत्रों में भारत का अहम साझेदार है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL