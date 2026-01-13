हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभैरव, रुद्र, शक्ति बाण और दिव्यास्त्र... चीन और पाकिस्तान से निपटेंगी ये भारतीय सेना की ये बटालियन, जानें कब होंगी शामिल

भैरव, रुद्र, शक्ति बाण और दिव्यास्त्र... चीन और पाकिस्तान से निपटेंगी ये भारतीय सेना की ये बटालियन, जानें कब होंगी शामिल

Indian Army: भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम रूद्र ब्रिगेड में भी 7 और बटालियन का इंडक्शन करने वाले हैं. रुद्र ब्रिगेड के दो बटालियन भारतीय सेना में पहले से शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Jan 2026 11:30 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार (13 जनवरी, 2026) को ऑपरेशन सिंदूर और सेना को लेकर कई अहम जानकारी देश के सामने रखीं. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सटीक, संतुलित और दृढ़ प्रतिक्रिया ने सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारी, दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता और रणनीतिक कौशल को स्पष्ट तौर पर दिखाया है. इसके अलावा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना में शामिल होने वाले नए बटालियनों के बारे में भी जानकारी साझा की.

भारतीय सैन्य प्रमुख ने दी जानकारी

जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मंगलवार (13 जनवरी, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सेना में नए सैन्य संगठनों को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि हम भारतीय सेना में 25 भैरव बटालियनों को शामिल करने वाले हैं. इसके साथ, शक्ति बाण की 15 बटालियन शुरुआती तौर पर भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगी. इसके बाद शक्ति बाण की 11 और बटालियनों को सेना में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा, भारतीय सेना में 34 दिव्यास्त्र बैटरीज को भी शामिल किया जाएगा.

रुद्र ब्रिगेड में किया जाएगा दूसरे फेज का इंडक्शन: जनरल द्विवेदी

वहीं, उन्होंने कहा कि हम रुद्र ब्रिगेड में भी 7 और बटालियन का इंडक्शन करने वाले हैं. सेना प्रमुख ने कहा भारतीय सेना में रूद्र ब्रिगेड के दो बटालियन पहले से शामिल हैं. इसके बाद दूसरे फेज में चार और बटालियनों को कमीशन किया जाएगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asian News International (@ani_trending)

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या बोले सेना प्रमुख?

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दो टर्निंग पॉइंट्स का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों पर 22 मिनट के हमले को अंजाम दिया. इसमें पहला टर्निंग पॉइंट ये था कि भारतीय सेना के कार्रवाई से उनके फैसले लेने के सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा गया था और उन्हें यह समझने में काफी वक्त लग गया कि क्या हो रहा है.

वहीं, दूसरे टर्निंग पॉइंट का जिक्र करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि 10 मई, 2025 की सुबह तीनों सेनाओं के प्रमुखों को कुछ ऐसे निर्देश दे दिए गए थे कि अगर यह युद्ध आगे बढ़ता है, तो इसके बाद क्या किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः ‘पूरा PoK भारत का है’, शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे को लद्दाख LG कविंदर गुप्ता ने किया खारिज

Published at : 13 Jan 2026 11:30 PM (IST)
Tags :
Indian Army Upendra Dwivedi Rudra Brigade Bhairav Battalions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, अमेरिका पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-पाकिस्तान की रैंक कर देगी हैरान!
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, US पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-PAK की रैंक कर देगी हैरान!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल के CO रहे अनुज चौधरी सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश, क्या है पूरा मामला?
संभल के CO रहे अनुज चौधरी सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश, क्या है पूरा मामला?
विश्व
Iran Protest: 'आपकी मदद रास्ते में है, प्रदर्शन जारी रखें', ईरान के प्रदर्शनकारियों को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा मैसेज
'आपकी मदद रास्ते में है, प्रदर्शन जारी रखें', ईरान के प्रदर्शनकारियों को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा मैसेज
साउथ सिनेमा
चिरंजीवी की फिल्म ने 'द राजा साब' और 'धुरंधर' को धो डाला, दो दिन में धड़ाधड़ छापे इतने करोड़
चिरंजीवी की फिल्म ने 'द राजा साब'-'धुरंधर' को धो डाला, 2 दिन में छप्परफाड़ कमाई
Advertisement

वीडियोज

महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त CM Yogi, छेड़खानी करने वालों को खुली चेतावनी
क्या 'हिंदू-मुस्लिम' ध्रुवीकरण ही है जीत का नया शॉर्टकट?
क्या BMC चुनाव में नोट बांटे जा रहे?
Makar Sankranti 2026: भूलकर भी मकर संक्रांति पर ये गलती न करे नहीं तो ? |ABPLIVE
भारत-चीन का ये रिश्ता क्या कहलाता है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, अमेरिका पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-पाकिस्तान की रैंक कर देगी हैरान!
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, US पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-PAK की रैंक कर देगी हैरान!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल के CO रहे अनुज चौधरी सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश, क्या है पूरा मामला?
संभल के CO रहे अनुज चौधरी सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश, क्या है पूरा मामला?
विश्व
Iran Protest: 'आपकी मदद रास्ते में है, प्रदर्शन जारी रखें', ईरान के प्रदर्शनकारियों को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा मैसेज
'आपकी मदद रास्ते में है, प्रदर्शन जारी रखें', ईरान के प्रदर्शनकारियों को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा मैसेज
साउथ सिनेमा
चिरंजीवी की फिल्म ने 'द राजा साब' और 'धुरंधर' को धो डाला, दो दिन में धड़ाधड़ छापे इतने करोड़
चिरंजीवी की फिल्म ने 'द राजा साब'-'धुरंधर' को धो डाला, 2 दिन में छप्परफाड़ कमाई
क्रिकेट
15 जनवरी से वर्ल्ड कप का आगाज, भारत के ग्रुप में नहीं है पाकिस्तान; जानें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
15 जनवरी से वर्ल्ड कप का आगाज, भारत के ग्रुप में नहीं है पाकिस्तान; जानें टीम इंडिया का शेड्यूल
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड को घोषित किया आतंकी संगठन, किन देशों को झटका?
ट्रंप का बड़ा फैसला, US ने मुस्लिम ब्रदरहुड को घोषित किया आतंकी संगठन, किन देशों को झटका?
जनरल नॉलेज
Vande Bharat Sleeper Express: एक किमी ले जाने में कितने रुपये लेती है वंदे भारत स्लीपर, यह राजधानी-शताब्दी से कितना ज्यादा?
एक किमी ले जाने में कितने रुपये लेती है वंदे भारत स्लीपर, यह राजधानी-शताब्दी से कितना ज्यादा?
यूटिलिटी
सड़क पर चलते वक्त रहें सावधान, चाइनीज मांझा बन सकता है जान का दुश्मन
सड़क पर चलते वक्त रहें सावधान, चाइनीज मांझा बन सकता है जान का दुश्मन
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget