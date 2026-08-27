देश में कितने Gen Z और 40 साल उम्र तक के MP-MLA? हर तीसरा शख्स परिवारवादी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: देश में कितने Gen Z और 40 साल उम्र तक के सांसद-विधायक? हर तीसरा शख्स परिवारवादी

Xप्लेन: देश में कितने Gen Z और 40 साल उम्र तक के सांसद-विधायक? हर तीसरा शख्स परिवारवादी

2025 में ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर के 21% विधायकों-सांसद परिवारवादी हैं. Gen Z देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन संसद-विधानसभाओं में मौजूदगी उंगलियों पर गिनी जा सकती है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 27 Aug 2026 04:47 PM (IST)
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पिछले एक महीने से देश के अलग-अलग हिस्सों में युवा सड़कों पर हैं. सरकारें भी उनकी तरफ ध्यान देने पर मजबूर हैं. पेपर लीक, नौकरियों की कमी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर उठी इस Gen Z लहर ने दिखा दिया कि देश का नौजवान तबका मौन नहीं. हालांक, जब बात राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आती है, तो तस्वीर उलट जाती है. युवाओं के लिए संसद या विधानसभा में पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है. अगर आप जवान हैं और सांसद या विधायक बनना चाहते हैं, तो परिवारवादी होना बहुत काम आता है. लेकिन क्यों और कैसे...

आबादी में चौथाई Gen Z, संसद में सिर्फ 26

Gen Z यानी वे लोग जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं या फिलहाल 14 से 29 साल की उम्र के बीच हैं. यह तबका देश की कुल आबादी का एक चौथाई से ज्यादा हिस्सा है. फिर भी संसद और राज्य विधानसभाओं में इनकी मौजूदगी महज 26 विधायकों-सांसदों तक सीमित है. इसमें 6 लोकसभा सांसद और 20 विधायक शामिल हैं.

यानी देश की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व महज 26 लोग कर रहे हैं. यह आंकड़ा भी इसलिए कम है, क्योंकि चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल है. Gen Z का एक बड़ा हिस्सा अभी चुनाव लड़ सकता ही नहीं. इन 26 युवा विधायकों-सांसदों में से आधे (13) परिवारवादी हैं.

40 साल से कम उम्र के विधायक-सांसद में हर तीसरा परिवारवादी

अगर हम 40 साल या उससे कम उम्र के विधायकों-सांसदों की बात करें यानी 1986 या उसके बाद पैदा हुए लोग तो आंकड़े और भी चौंकाते हैं.

  • देशभर में 384 विधायक और सांसद 40 साल या उससे कम उम्र के हैं.
  • इनमें से 145 (37.8%) परिवारवादी हैं.

यानी 40 से कम उम्र के हर तीन विधायक-सांसदों में से एक से ज्यादा का कोई न कोई राजनीतिक परिवार है. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 40 साल और उससे कम उम्र के लोग 2026 की अनुमानित आबादी का 65.4% (93.3 करोड़) हिस्सा हैं. इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद विधानसभाओं-संसद में इनकी संख्या सिर्फ 384 है.

लोकसभा में क्या हाल है?

लोकसभा में कुल 40 सांसद 40 साल या उससे कम उम्र के हैं. इनमें 6 Gen Z सांसद भी शामिल हैं:

आयु वर्ग कुल सांसद परिवारवादी
Gen Z (14-29 उम्र) 6 5 (83%)
30-40 उम्र के बीच 34 19 (56%)

यानी Gen Z के 6 में से 5 सांसद परिवारवादी हैं. 30-40 की उम्र के 34 में से 19 सांसद भी परिवारवादी हैं.

2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर के 21% विधायकों-सांसदों का परिवारवादी बैकग्राउंड है. 40 साल से कम उम्र के विधायकों-सांसदों में यह आंकड़ा 37.8% है. यानी युवा नेताओं में परिवारवाद का अनुपात बहुत ज्यादा है.

Xप्लेन: देश में कितने Gen Z और 40 साल उम्र तक के सांसद-विधायक? हर तीसरा शख्स परिवारवादी

बीजेपी के पास लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद (240) हैं, लेकिन 40 से कम उम्र के सांसदों में परिवारवादियों का प्रतिशत (55.6%) सबसे कम है. वहीं TDP और सपा में यह प्रतिशत काफी ज्यादा है.


Xप्लेन: देश में कितने Gen Z और 40 साल उम्र तक के सांसद-विधायक? हर तीसरा शख्स परिवारवादी

22 राज्यों की सत्ता में बैठी NDA के पास कुल 1,811 विधायक हैं. 4 राज्यों वाली कांग्रेस और एक में गठबंधन के पास कुल 662 विधायक हैं.

40 साल से कम उम्र के कुछ चर्चित परिवारवादी सांसदों के नाम देखें:

  • अभिषेक बनर्जी (38): तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे
  • यदुवीर वाडियार (34): बीजेपी सांसद, मैसूर के पूर्व शाही परिवार से और पूर्व सांसद श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियार के दत्तक पुत्र
  • रक्षा खडसे (39): महाराष्ट्र के पूर्व बीजेपी कैबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे की बहू
  • करण भूषण सिंह (35): पूर्व कुश्ती महासंघ प्रमुख और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे
  • प्रियंका जर्कीहोली (29): कांग्रेस सांसद, कर्नाटक के मंत्री सतीश जर्कीहोली की बेटी
  • चंदन चौहान (37): RLD सांसद, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते

क्यों है यह चिंता की बात?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस डेटा से 4 गंभीर सवाल खड़े होते हैं:

  • प्रतिनिधित्व का संकट: Gen Z देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन संसद-विधानसभाओं में मौजूदगी उंगलियों पर गिनी जा सकती है.
  • परिवारवाद का बोलबाला: युवा नेताओं में परिवारवाद का अनुपात (37.8%) पूरे राजनीतिक वर्ग (21%) से काफी ज्यादा है. यानी, युवा राजनेता बनना चाहते हैं तो परिवार का राजनीतिक नाम काम आता है.
  • सड़क से संसद की आवाज: युवा सड़कों पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब बात नीति-निर्माण की आती है, तो उनकी आवाज गूंजती नहीं.
  • पार्टियों की प्राथमिकताएं: राजनीतिक दल उन उम्मीदवारों को तरजीह देते हैं जिनके जीतने की संभावना ज्यादा होती है. चुनावी अभियानों में बड़ी रकम खर्च होती है. कई पार्टियों में वरिष्ठता का कल्चर है, जिससे युवा कार्यकर्ताओं को टिकट मिलने में सालों लग जाते हैं.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारतीय राजनीति में युवा प्रतिनिधित्व और परिवारवाद दो बड़े मुद्दे हैं. Gen Z सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन संसद-विधानसभाओं में उसकी मौजूदगी बहुत कम है. इस कम मौजूदगी में भी आधे से ज्यादा युवा नेता परिवारवादी हैं.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 27 Aug 2026 04:47 PM (IST)
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