'13 हजार करोड़ का नुकसान, भीड़ भी कम', राहुल गांधी की रैली पर BJP हमलावर

कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने रविवार (1 नवंबर 2026) को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली निकाली थी. इस पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि रैली की वजह से बिजनेसमैन को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है.

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक गौरव वल्लभ कहा कि राहुल गांधी की अराजकता, भय और भ्रम की राजनीति के कारण आज दिल्ली की सबसे बड़ी किराना कमेटी दिल्ली ने मुझे पत्र लिखा है. उनकी अराजकता के कारण आज दिल्ली की किराना कमेटी के व्यापारियों को 12000 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसके अलावा नट्स एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मुझे यह पत्र लिखा है.

नट्स एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल ऑफ इंडिया का दावा

गौरव वल्लभ ने दावा किया कि नट्स एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक 1000 करोड़ का मेवे का जो व्यापार होता वह बाधित हुआ है. वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी जी, आप देश के युवाओं के रोजगार को क्यों खाना चाहते हो? व्यापारियों के व्यापार में क्यों बाधा उत्पन्न करना चाहते हो? क्यों दीपावली जैसे त्यौहारी सीजन में आप देश के लोगों के लिए बाधा उत्पन्न क्यों करना चाहते हो?

ये हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है. राहुल गांधी जी,इसका जवाब दीजिए. बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि इस 12000 करोड़ के नुकसान का मुआवजा कौन देगा? 1000 करोड़ के नुकसान का मुआवजा कौन देगा?

भीड़ को लेकर गौरव वल्लभ का दावा

गौरव वल्लभ ने दावा किया कि आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी एआई बेस्ड एस्टीमेशन से भी पूछेंगे तो आपको कहेंगे कि 20,000 से कम लोग थे. देश के 20 राजनीतिक दल मिलके 20,000 की भीड़ नहीं जुटा पाए, यह सच है. क्यों ऐसा हुआ राहुल गांधी जी, क्योंकि देश के लोगों का मानना है कि यह रैली परिवार बचाओ रैली थी. सिर्फ परिवार बचाने वाले 8-10 लोग और उनके साथ के कुछ एनजीओस मिलके 20,000 की भीड़ नहीं जुटा पाए, इसका मतलब देश के लोगों का इंडी गठबंधन के जो इश्यूज है उससे कोई सरोकार नहीं है. इंडी गठबंधन के इश्यूज को देश के लोगों ने रिजेक्ट किया है.

राहुल गांधी जी, आत्मचिंतन कीजिए कि 20 दल मिलकर 20,000 की भीड़ क्यों नहीं जुटा पाए? क्यों देश के युवा, क्यों देश के किसान, क्यों देश के मतदाता आपके परिवार बचाओ के आंदोलन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं?