भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ आज जोधपुर दौरे पर रहे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखे राजनीतिक हमले किए. उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की राजनीति और राजस्थान कांग्रेस के भीतर पुराने विवादों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए.

राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी को भारत की शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी स्वयं भारत में पढ़े नहीं हैं, इसलिए उन्हें देश की शिक्षा व्यवस्था की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षित होकर दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों में शीर्ष पदों पर पहुंचे भारतीय देश की शिक्षा व्यवस्था की क्षमता का उदाहरण हैं. अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय मूल के और भारत में शिक्षित लोग हैं.

विदेशों में भारत की छवि खराब कर रहे राहुल

गौरव वल्लभ ने कहा कि भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और कृषि से लेकर मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर तक अर्थव्यवस्था में मजबूती दिखाई दे रही है. उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे देश की उपलब्धियों को देखने के बजाय विदेशों में भारत की छवि पर सवाल उठाते हैं.

राहुल गांधी की ओर से सार्वजनिक मंच पर अपनी मां सोनिया गांधी से जुड़ी निजी टिप्पणी को लेकर भी गौरव वल्लभ ने आलोचना की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी मां का सम्मान करना चाहिए और इस तरह की टिप्पणी के लिए सोनिया गांधी तथा देश की माताओं से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री पद के योग्य तो नहीं हैं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा के अनुरूप भी व्यवहार नहीं कर रहे हैं.

PDA की व्याख्या परिवार को आगे बढ़ाने के रूप में की

उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता ने PDA की व्याख्या परिवार को आगे बढ़ाने के रूप में की. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के पास प्रदेश के विकास का कोई ठोस मॉडल नहीं है और उनकी राजनीति परिवारवाद के इर्द-गिर्द केंद्रित है. गौरव वल्लभ ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के विकास, निवेश और कानून-व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में बड़े निवेश और उद्योग स्थापित हो रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी को पहले की तुलना में कम सीटें मिलेंगी.

गहलोत पर भी हमला

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगामी चुनावों में कांग्रेस सरकार बनने के दावे पर भी गौरव वल्लभ ने पलटवार किया. उन्होंने सोनिया गांधी की पुस्तक को लेकर गहलोत की हालिया टिप्पणी के संदर्भ में वर्ष 2022 के कांग्रेस राजनीतिक संकट का जिक्र किया. गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि उस समय गहलोत समर्थक विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के विपरीत विधायक दल की बैठक नहीं होने दी थी.

उन्होंने गहलोत की अंग्रेजी पुस्तक पढ़ने और उस पर टिप्पणी करने को लेकर भी कटाक्ष किया. गौरव वल्लभ ने कहा कि 900 पेज की अंग्रेजी पुस्तक को कुछ ही घंटों में पढ़कर टिप्पणी देना आश्चर्यजनक है और राजस्थान के युवाओं को भी गहलोत का अंग्रेजी सीखने का क्रैश कोर्स जानना चाहिए.

गौरव वल्लभ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी वर्ष 2022 के घटनाक्रम पर सवाल उठाने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ उस समय हुई बगावत और आज सोनिया गांधी की पुस्तक को लेकर दिखाई जा रही राजनीतिक सक्रियता के बीच गहलोत को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए.