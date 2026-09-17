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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP के दावों पर भड़के गौरव गोगोई, बोले- 'संसदीय समिति में नहीं हुई UPI चार्ज पर बात'

BJP के दावों पर भड़के गौरव गोगोई, बोले- 'संसदीय समिति में नहीं हुई UPI चार्ज पर बात'

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा हुआ है. राहुल गांधी ने इसे मोदी टैक्स बताया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 17 Sep 2026 12:59 PM (IST)
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यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रही है. राहुल गांधी ने इसे मोदी टैक्स बताते हुए सरकार पर गुस्सा जाहिर किया था और इसे वापस लेने की मांग की है. कांग्रेस के पांच सांसद के इस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है. इसे गौरव गोगोई ने खारिज किया है.

संसद की वित्त संबंधी स्यायी समिति की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यूपीआई के लिए टिकाऊ राजस्व व्यवस्था की जरुरत पर जोर दिया गया था. इस लिस्ट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के. गोपीनाथ शामिल थे.

गौरव गोगोई ने दावा किया खारिज

संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति ने मोदी सरकार के हाल ही में घोषित UPI टैक्स प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं की है. जब वित्त विभाग के अधिकारी वित्त समिति के सदस्यों से मिले, तो उनके पास UPI टैक्स को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था. MDR की जरूरत पर सवाल उठाए गए, लेकिन उस समय सरकार के प्रतिनिधियों के पास कोई ठोस या संतोषजनक जवाब नहीं था. मैं फिर से कहता हूं कि UPI टैक्स की हालिया नीतियां भारत के छोटे व्यापारियों, वेंडरों और उद्यमियों को नुकसान पहुंचाती हैं और बड़ी अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाती हैं. UPI टैक्स वापस लें. घुटने टेकना बंद करें, पीएम मोदी.

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा था निशाना
राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम मोदी पर नए यूपीआई एमडीआर फ्रेमवर्क को लेकर हमला बोला है. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया था कि वह वामपंथ की ओर झुकती हैं या दक्षिणपंथ की ओर, तो उनका जवाब था कि वह न बाईं ओर झुकती हैं, न दाईं ओर, बल्कि सीधी खड़ी रहती हैं. इसके बाद राहुल गांधी ने नए UPI फ्रेमवर्क को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के रुख पर सवाल उठाया.

2000 रुपये से ज्यादा पर 0.4% MDR
केंद्र सरकार ने प्रस्तावित 0.4 परसेंट एमडीआर को वापस लेने से इनकार कर दिया है. यह व्यवस्था 2000 रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगी.

ये भी पढ़ें: 'सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर...', अमित शाह ने यूं दी PM मोदी को जन्मदिन की बधाई

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 17 Sep 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
P Chidambaram UPI Gaurav Gogoi MDR RAHUL GANDHI
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