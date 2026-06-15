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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम के शिवसागर जिले में ONGC गैस पाइपलाइन में रिसाव से दहशत, लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप

असम के शिवसागर जिले में ONGC गैस पाइपलाइन में रिसाव से दहशत, लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप

ONGC Gas Pipeline in Assam: गांववालों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ONGC से अपनी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का सही से रखरखाव सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है.

Reported By : ऋतु राज फुकन |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 15 Jun 2026 11:35 PM (IST)
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असम के शिवसागर जिले के शिलाकुटी भगत गांव में सोमवार (15 जून, 2026) को ONGC की गैस पाइपलाइन से रिसाव होने के कारण स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. हालांकि, बाद में कंपनी के अधिकारियों ने मामले में जरूरी कदम उठाए. इसके बाद गैस लीक की स्थिति पर काबू पा लिया गया.

यह घटना गांव के खेतीहर इलाके में हुई, जहां ओएनजीसी की गैस पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से से लगातार गैस लीक हो रही थी. स्थानीय लोगों ने इस मामले के सामने आने के बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने और पाइपलाइन के अपर्याप्त रूप से रखरखाव को लेकर आरोप लगाया.

15 दिनों से हो रहा रिसाव, तीन दिन पहले बढ़ा दबाव

ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले करीब 15 दिनों से पाइपलाइन से मामूली मात्रा में गैस लीक हो रही थी. इसके बाद पिछले तीन दिनों के दौरान गैस के रिसाव का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया, जिससे स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल बन गया. यह स्थिति इसलिए भी काफी गंभीर हो गई, क्योंकि यह घटना खेती के सीजन के चरम समय में घटी. इससे किसानों को अपनी फसलों, पशुधन और आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी.

गैस लीक होने को लेकर लोगों ने क्या बताया?

लोगों का कहना है कि लगातार गैस लीक होने से लोगों की जिंदगी के साथ-साथ इलाके की जैव विविधता के लिए भी संभावित खतरा पैदा हो रहा था. बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन लाकवा-डिमुवाल गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क का हिस्सा है. 

ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि ONGC पहले भी इस पाइपलाइन की मरम्मत कर चुका है, लेकिन पाइपलाइन के पुराने हिस्से को बदलने के बजाय कथित तौर पर सिर्फ अस्थायी मरम्मत की गई थी, जिसकी वजह से यह समस्या एक बार फिर से सामने आ गई.

गांववालों ने ONGC से बार-बार होने वाली समस्या का स्थायी निदान मांगा

स्थिति की गंभीरता को लेकर जब इस घटना की खबरें सामने आने लगी, तब ओएनजीसी के अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गैस लीक को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए. इसके बाद गैस लीक पर काबू पा लिया गया.

हालांकि, गैस लीक पर काबू पाने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन उन्होंने इस बार-बार सामने आने वाली समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है. गांववालों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ONGC से अपनी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का सही से रखरखाव सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है. इस घटना ने एक बार फिर असम के हाइड्रोकार्बन उत्पादक क्षेत्रों में तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और उसके रखरखाव को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है. 

यह भी पढ़ेंः असम में भारतीय वायुसेना का एएन-32 एयरक्राफ्ट क्रैश, 5 जवान शहीद, सामने आया वीडियो

About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है.
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Published at : 15 Jun 2026 11:09 PM (IST)
Tags :
Assam Sivasagar ONGC Assam Gas Leak
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