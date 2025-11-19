दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों की NIA रिमांड पर भेजा है. अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के बाद दिल्ली में एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. हालांकि एजेंसी ने 15 दिन की कस्टडी की मांग की थी. अनमोल बिश्नोई को पूछताछ के लिए एनआईए हेडक्वार्टर में रखा जाएगा.

NIA ने मांगी थी 15 दिनों की रिमांड

सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने कोर्ट से कहा है बिश्नोई से हिरासत में पूछताछ करनी जरूरी है क्योंकि उसके खिलाफ 15 से ज्यादा हत्याकांड और 20 से ज्यादा अपहरण, धमकी और हिंसा की घटनाओं से अनमोल का सीधा संबंध होने के सुराग और सबूत हैं. इसके खिलाफ भारत के दो दो पासपोर्ट यानी फर्जी पासपोर्ट रखने का भी मामला है. हिरासत में पूछताछ से ही पता चलेगा कि इन घटनाओं में उसके साथी, गुर्गे और आका कौन-कौन हैं.

मूसेवाला-बाबा सिद्दीकी की हत्या के खुलेंगे राज

एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर गोलीबारी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई अन्य अपराधों में वांटेड अनमोल को मंगलवार को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया.

उसे पिछले साल नवंबर में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था. साल 2022 से फरार अनमोल अमेरिका में रह रहा था और जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आतंकी-सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है. एनआईए ने बताया कि अनमोल को लुइसियाना से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हिरासत में लिया गया.

पिछले साल अमेरिका में हुई थी गिरफ्तारी

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 18 नवंबर को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के शिकायतकर्ता जीशान सिद्दीकी को ईमेल भेजकर डिपोर्टेशन की पुष्टि की थी. अनमोल को नवंबर 2024 में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जहां एफबीआई ने डीएनए और वॉयस सैंपल से उसकी पहचान की. उसके बाद लंबी डिपोर्टेशन प्रक्रिया चली.

फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका भागा था अनमोल

पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला अनमोल नेपाल, दुबई और केन्या के रास्ते अप्रैल 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका भागा था.अनमोल का नाम कई हाई-प्रोफाइल केसों से जुड़ा है. अक्टूबर 2024 में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में वह मुख्य साजिशकर्ता था.जीशान सिद्दीकी के अनुसार अनमोल ने शूटरों को सिद्दीकी की फोटो और लोकेशन भेजी थी.