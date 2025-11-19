हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNIA को मिली अनमोल बिश्नोई की 11 दिनों की रिमांड, मूसेवाला-बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर खुलेंगे कई राज!

NIA को मिली अनमोल बिश्नोई की 11 दिनों की रिमांड, मूसेवाला-बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर खुलेंगे कई राज!

Anmol Bishnoi: जांच एजेंसी का मानना है कि कस्टडी में पूछताछ से उसके साथियों समेत पूरे क्राइम सिंडिकेट की परतें खुलेगी. NIA ने कोर्ट से अनमोल को 15 दिन की रिमांड में भेजने का अनुरोध किया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों की NIA रिमांड पर भेजा है. अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के बाद दिल्ली में एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. हालांकि एजेंसी ने 15 दिन की कस्टडी की मांग की थी. अनमोल बिश्नोई को पूछताछ के लिए एनआईए हेडक्वार्टर में रखा जाएगा.

NIA ने मांगी थी 15 दिनों की रिमांड

सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने कोर्ट से कहा है बिश्नोई से हिरासत में पूछताछ करनी जरूरी है क्योंकि उसके खिलाफ 15 से ज्यादा हत्याकांड और 20 से ज्यादा अपहरण, धमकी और हिंसा की घटनाओं से अनमोल का सीधा संबंध होने के सुराग और सबूत हैं.  इसके खिलाफ भारत के दो दो पासपोर्ट यानी फर्जी पासपोर्ट रखने का भी मामला है. हिरासत में पूछताछ से ही पता चलेगा कि इन घटनाओं में उसके साथी, गुर्गे और आका कौन-कौन हैं.

मूसेवाला-बाबा सिद्दीकी की हत्या के खुलेंगे राज

एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर गोलीबारी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई अन्य अपराधों में वांटेड अनमोल को मंगलवार को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया.

उसे पिछले साल नवंबर में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था. साल 2022 से फरार अनमोल अमेरिका में रह रहा था और जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आतंकी-सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है. एनआईए ने बताया कि अनमोल को लुइसियाना से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हिरासत में लिया गया.

पिछले साल अमेरिका में हुई थी गिरफ्तारी

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 18 नवंबर को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के शिकायतकर्ता जीशान सिद्दीकी को ईमेल भेजकर डिपोर्टेशन की पुष्टि की थी. अनमोल को नवंबर 2024 में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जहां एफबीआई ने डीएनए और वॉयस सैंपल से उसकी पहचान की. उसके बाद लंबी डिपोर्टेशन प्रक्रिया चली.

फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका भागा था अनमोल

पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला अनमोल नेपाल, दुबई और केन्या के रास्ते अप्रैल 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका भागा था.अनमोल का नाम कई हाई-प्रोफाइल केसों से जुड़ा है. अक्टूबर 2024 में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में वह मुख्य साजिशकर्ता था.जीशान सिद्दीकी के अनुसार अनमोल ने शूटरों को सिद्दीकी की फोटो और लोकेशन भेजी थी.

Published at : 19 Nov 2025 06:25 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News Anmol Bishnoi NIA Custody Baba Siddique Muder Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
Advertisement

वीडियोज

BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Nitish Kumar Oath Ceremony से पहले डिप्टी सीएम, स्पीकर के पद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा | ABPLIVE
Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
देश के बंटवारे से जुड़ा है बटर चिकन का स्वाद, कोर्ट तक पहुंचा था रेसिपी विवाद, जानें इसका इतिहास
देश के बंटवारे से जुड़ा है बटर चिकन का स्वाद, कोर्ट तक पहुंचा था रेसिपी विवाद, जानें इसका इतिहास
यूटिलिटी
देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?
देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget