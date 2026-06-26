हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल-दुबई से चलता था गैंग का नेटवर्क, दिल्ली का कुख्यात डॉन शब्बीर चौधरी गिरफ्तार

नेपाल-दुबई से चलता था गैंग का नेटवर्क, दिल्ली का कुख्यात डॉन शब्बीर चौधरी गिरफ्तार

शब्बीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. साल 2008 में अपने भाई शमीम अहमद की हत्या के बाद उसने अपराध का रास्ता और तेज कर दिया. जेल के दौरान उसकी दोस्ती कुख्यात अपराधियों से हुई थी.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 26 Jun 2026 11:17 PM (IST)
Preferred Sources
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली और ट्रांस-यमुना इलाके में लंबे समय से आतंक का पर्याय बने कुख्यात गैंगस्टर शब्बीर अली उर्फ शब्बीर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है. शब्बीर अप्रैल 2025 से मकोका के मामले में फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी. उसके गिरोह के नौ बदमाश पहले ही गिरफ्तार होकर जेल में बंद हैं.
 
खुफिया सूचना पर हरियाणा से दबोचा गया कुख्यात आरोपी
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पुख्ता मुखबिर और तकनीकी निगरानी से शब्बीर की लोकेशन का पता चला. इसके बाद टीम ने हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जाल बिछाकर उसे दबोच लिया और दिल्ली लेकर आई. पुलिस ने उसके कब्जे से एक कार और एक स्कूटी भी बरामद की है.
 
दिल्ली से नेपाल और दुबई तक फैला था गैंग का नेटवर्क
पुलिस के मुताबिक शब्बीर चौधरी, हाशिम बाबा और अनवर चाचा के संगठित अपराध सिंडिकेट का सरगना है. यह गिरोह सीलमपुर, भजनपुरा, मौजपुर, शाहदरा समेत उत्तर-पूर्वी दिल्ली और ट्रांस-यमुना इलाके में रंगदारी, हत्या, हत्या की कोशिश, जमीन कब्जाने और अन्य संगीन वारदातों को अंजाम देता था. जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह के कुछ सदस्य नेपाल और दुबई से बैठकर भी नेटवर्क संचालित कर रहे थे.
 
 
90 के दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय
शब्बीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. साल 2008 में अपने भाई शमीम अहमद की हत्या के बाद उसने अपराध का रास्ता और तेज कर दिया. जेल के दौरान उसकी दोस्ती हाशिम बाबा और अनवर चाचा जैसे कुख्यात अपराधियों से हुई, जिसके बाद उसने अपना बड़ा गैंग खड़ा कर लिया.
 
14 संगीन मामलों में नाम, कोर्ट से भी था वारंट
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शब्बीर के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, अवैध हथियार और मकोका समेत 14 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. साल 2024 के मकोका केस में वह वांटेड था. इसके अलावा भजनपुरा थाने के आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी कर रखा था.
 
स्पेशल सेल लगातार तोड़ रही है गैंग की कमर
दिल्ली पुलिस ने बताया कि इसी साल जनवरी में इस गिरोह के शार्पशूटर सोहेल उर्फ आलम को पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था. वहीं दिसंबर 2025 में गिरोह के दो अन्य बदमाश जासिम उर्फ आलू और जहांगीर उर्फ इक्का को चार पिस्तौल और 14 कारतूस के साथ पकड़ा गया था..पुलिस का कहना है कि गैंग के प्रमुख सदस्य पहले से जेल में हैं और अब सरगना की गिरफ्तारी से गिरोह को बड़ा झटका लगा है.
 
Published at : 26 Jun 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
World News नेपाल India DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेपाल-दुबई से चलता था गैंग का नेटवर्क, दिल्ली का कुख्यात डॉन शब्बीर चौधरी गिरफ्तार
नेपाल-दुबई से चलता था गैंग का नेटवर्क, दिल्ली का कुख्यात डॉन शब्बीर चौधरी गिरफ्तार
इंडिया
शताब्दी पुराने सेवा दल के नए चीफ ऑर्गेनाइजर बीवी श्रीनिवास, कांग्रेस ने क्यों सौंपी इतनी बड़ी जिम्मेदारी?
शताब्दी पुराने सेवा दल के नए चीफ ऑर्गेनाइजर बीवी श्रीनिवास, कांग्रेस ने क्यों सौंपी जिम्मेदारी?
इंडिया
मुहर्रम का नाम बवालियों ने किया बदनाम, बिहार में चली गोली, यूपी से एमपी तक आयी डरावनी तस्वीरें
मुहर्रम का नाम बवालियों ने किया बदनाम, बिहार में चली गोली, यूपी से एमपी तक आयी डरावनी तस्वीरें
इंडिया
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
बिहार
तेज प्रताप यादव के ड्राइवर की पत्नी थाने पहुंची, चोरी के मामले में अब आया नया विवाद
तेज प्रताप यादव के ड्राइवर की पत्नी थाने पहुंची, चोरी के मामले में अब आया नया विवाद
क्रिकेट
IND vs IRE 1st T20I: भारत की हार के 3 बड़े कारण, जानें क्यों और कैसे आयरलैंड के खिलाफ खत्म हुई बादशाहत
भारत की हार के 3 बड़े कारण, जानें क्यों और कैसे आयरलैंड के खिलाफ खत्म हुई बादशाहत
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, पहले दिन 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' समेत तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, पहले दिन 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' समेत तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में यात्री बनाए गए बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम
फ्लाइट में यात्री बने बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम
इंडिया
मुहर्रम का नाम बवालियों ने किया बदनाम, बिहार में चली गोली, यूपी से एमपी तक आयी डरावनी तस्वीरें
मुहर्रम का नाम बवालियों ने किया बदनाम, बिहार में चली गोली, यूपी से एमपी तक आयी डरावनी तस्वीरें
विश्व
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक खड़े, आम लोगों से भी जब्त हो रहा राशन
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर खड़े सैकड़ों ट्रक
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget