हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागलगोटिया को महंगा पड़ा चीनी रोबोट! बिजली काटकर AI समिट से निकाला, सरकार ने क्यों कहा- 'नेशनल एम्बैरसमेंट'

गलगोटिया को महंगा पड़ा चीनी रोबोट! बिजली काटकर AI समिट से निकाला, सरकार ने क्यों कहा- 'नेशनल एम्बैरसमेंट'

Galgotias University AI Summit: गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चीनी रोबोट का मामला गहराता जा रहा है. समिट से यूनिवर्सिटी को निकाल दिया गया है और अब सरकार ने इसे नेशनल एम्बैरसमेंट बताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 19 Feb 2026 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोडॉग विवाद ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है. एक तरफ यूनिवर्सिटी का कहना है कि रोबोट ‘ओरियन’ को उन्होंने कभी अपना इनोवेशन नहीं बताया, बस स्टूडेंट्स की रिसर्च के लिए खरीदा था. दूसरी तरफ सरकार ने इसे ‘मिसइनफॉर्मेशन’ और ‘नेशनल एम्बैरसमेंट’ बताया और स्टॉल खाली करने का आदेश दे दिया.

सरकार ने चीनी रोबोट पर तोड़ी चुप्पी

इस पूरे मामले पर IT सेक्रेटरी एस. कृष्णन ने साफ कहा, ‘एग्जिबिटर्स को ऐसे आइटम्स नहीं दिखाने चाहिए जो उनके नहीं हैं.’ सरकार ने इसे मिसइनफॉर्मेशन बताया और कहा कि समिट में सिर्फ जेनुइन और ओरिजिनल वर्क को जगह मिलनी चाहिए. 18 फरवरी को स्टॉल की बिजली काट दी गई और यूनिवर्सिटी को तुरंत एक्सपो खाली करने का आदेश दिया गया. सरकारी सूत्रों ने इसे ‘नेशनल एम्बैरसमेंट’ बताया.

कृष्णन ने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी ने स्टॉल खाली कर दिया, लेकिन गौड़ ने कहा कि उन्हें कोई आधिकारिक कम्युनिकेशन नहीं मिला था. हमारा मकसद इसे किसी और तरह से अवसर के रूप में इस्तेमाल करना नहीं है. हम यहां प्रदर्शित की जाने वाली चीजों को लेकर कोई विवाद नहीं चाहते हैं.

हमारा मकसद नवाचार को दबाना नहीं: कृष्णन

कृष्णन से पूछा गया कि क्या अधिकारी प्रदर्शित होने वाले मॉडलों के डेलवपमेंट की जांच पहले नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन प्रमाणीकरण मंच नहीं है. यह एक प्रदर्शनी है. इस वजह से ऐसी चीजें नहीं हैं जो बिक्री के लिए हों या जिन्हें सर्टिफाइड करने की जरूरत हो. सर्टिफिकेशन तभी होता है जब कोई चीज सार्वजनिक वितरण या बिक्री के लिए हो.

कृष्णन ने कहा, 'जब कोई व्यक्ति किसी उत्पाद का प्रदर्शन कर रहा होता है, तो आप मान लेते हैं कि उसे उस विषय की पूरी जानकारी है. अगर प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को भी प्रमाणित करना पड़े, तो लोग कहेंगे कि हम नवाचार को दबा रहे हैं. हमारा इरादा नवाचार को दबाना नहीं है.'

यूनिवर्सिटी ने माफी जारी करते हुए क्या कहा?

रजिस्ट्रार नितिन कुमार गौड़ ने कहा कि प्रोफेसर नेहा ‘डेवलप’ और ‘डेवलपमेंट’ शब्दों से कन्फ्यूज हो गईं. उन्होंने बताया, ‘हमने रोबोट को डेवलप नहीं किया, बल्कि इसके डेवलपमेंट पर काम किया. यह स्टूडेंट्स की रिसर्च और लर्निंग के लिए खरीदा गया था.’ यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर माफी मांगी और कहा कि कोई संस्थागत इरादा मिसरिप्रेजेंटेशन का नहीं था. प्रोफेसर नेहा ने भी कहा कि उनकी बात ‘मिसइंटरप्रेटेड’ हुई.

इस मामले पर राजनीतिक बवाल क्या है?

चीनी रोबोटिक डॉग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई. राहुल गांधी ने X पर पोस्ट कर समिट को ‘डिसऑर्गेनाइज्ड PR स्पेक्टेकल’ कहा और लिखा कि ‘भारतीय टैलेंट और डेटा का इस्तेमाल करने की बजाय चीनी प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं.’ तो वहीं CPI(M) सांसद जॉन ब्रिट्टास ने बीजेपी लीडर्स पर आरोप लगाया कि गलगोटिया को BJP का संरक्षण मिला हुआ है. शिवसेना (UBT) की प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे ‘शर्मनाक’ बताया और सख्त सजा की मांग की. TMC के साकेत गोखले ने IT मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सवाल उठाया कि क्या यह फ्रॉड उनके ज्ञान में हुआ?

आखिर रोबोटिक डॉग का विवाद शुरू कैसे हुआ?

17 फरवरी 2026 समिट का दूसरा दिन था. गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक्सपो स्टॉल पर एक क्वाड्रूपेड रोबोट रखा था, जिसका नाम ‘ओरियन’ बताया गया. प्रोफेसर नेहा सिंह (कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट हेड) ने DD न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यह रोबोट यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ‘डेवलप’ किया गया है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यूजर्स ने तुरंत पकड़ लिया कि यह रोबोट चीनी कंपनी Unitree Robotics का Go2 मॉडल है, जो कमर्शियल रूप से उपलब्ध है और कीमत 2.5 से 3 लाख रुपये के बीच है. लोग इसे ‘मेक इन इंडिया’ थीम वाले समिट में चीनी प्रोडक्ट को अपना बताने का आरोप लगाने लगे.

समिट अभी भी चल रहा है, लेकिन यह घटना ‘मेक इन इंडिया’ और AI इनोवेशन की छवि पर सवाल उठा रही है. यूनिवर्सिटी का कहना है कि रोबोट रिसर्च टूल था, न कि इनोवेशन क्लेम. लेकिन सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग जारी है. क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी थी या बड़ा सबक?

Published at : 19 Feb 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
PM Modi Galgotias University RAHUL GANDHI AI Impact Summit 2026 AI Impact Summit AI Impact Summit Today Galgotias University AI Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गलगोटिया को महंगा पड़ा चीनी रोबोट! बिजली काटकर AI समिट से निकाला, सरकार ने क्यों कहा- 'नेशनल एम्बैरसमेंट'
गलगोटिया को महंगा पड़ा चीनी रोबोट! AI समिट से बेदखल करके सरकार ने क्यों कहा- 'नेशनल एम्बैरसमेंट'
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
इंडिया
भारत में चांद नजर आने के बाद PM मोदी ने दी रमजान की मुबारकबाद, पढ़ें देश के नाम क्या दिया संदेश
भारत में चांद नजर आने के बाद PM मोदी ने दी रमजान की मुबारकबाद, पढ़ें देश के नाम क्या दिया संदेश
इंडिया
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, 20 से ज्यादा देशों के नेता करेंगे शिरकत, जानें क्या-क्या होगा खास?
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, 20 से ज्यादा देशों के नेता करेंगे शिरकत
Advertisement

वीडियोज

Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
AI Impact Summit 2026: Delhi में भारी जाम से त्राहिमाम! | Delhi Traffic | Bharat Mandapam
Delhi Dwarka Accident: कातिल नाबालिग और बेकाबू कार! मासूम की जान ली फिर दिखाई बेशर्मी! | Sahil Case
Bharat Ki Baat: बटुक 'शिखा' पर बवाल..2027 की चुनावी संग्राम? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
राजस्थान
Jaipur Accident: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
स्पोर्ट्स
‘टीम में वो दबदबा नहीं दिखा’ - T20 WC में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर रिकी पोंटिंग का सीधा वार
‘टीम में वो दबदबा नहीं दिखा’ - T20 WC में ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन पर रिकी पोंटिंग का सीधा वार
बॉलीवुड
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
शिक्षा
10 हजार रुपये स्टाइपेंड के साथ मिलेगी नई सीख, IIT मंडी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 शुरू
10 हजार रुपये स्टाइपेंड के साथ मिलेगी नई सीख, IIT मंडी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 शुरू
जनरल नॉलेज
सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?
सड़क किनारे टिमटिमाती पीली लाइट की कितनी होती है कीमत, जानें क्या है इसका काम?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget