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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागजेंद्र सिंह शेखावत ने SIR को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले- 'झूठ की...'

गजेंद्र सिंह शेखावत ने SIR को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले- 'झूठ की...'

शेखावत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सफाई में नहीं, बल्कि गंदगी में विश्वास रखती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद अशुद्ध है और मतदाता सूची में भी उसी तरह की अशुद्धि चाहती है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 04 Oct 2026 02:27 PM (IST)
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केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने SIR की प्रक्रिया के बहाने एक बार फिर अपनी ‘झूठ की दुकान’ का सामान बेचना शुरू कर दिया है. शेखावत ने कहा कि देश की जनता सच्चाई जानती है, इसलिए पहले की तरह इस बार भी राहुल गांधी का झूठ नहीं बिकेगा.

शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए शेखावत ने कहा कि अपनी राजनीतिक नाकामियों के लिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराना किसी समस्या का समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि व्यवस्था को दोष देने के बजाय आत्ममंथन करने और खुद में बदलाव लाने की जरूरत है.

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राहुल गांधी फैला रहे भ्रम

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति की राजनीतिक सफलता या विफलता से कहीं बड़ा है. उनके मुताबिक राहुल गांधी की राजनीति का तरीका अब साफ दिखाई देता है. पहले भ्रम फैलाना और लोगों को उकसाना, फिर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना और इसके बाद पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना उनकी राजनीति का हिस्सा बन गया है.

SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना

शेखावत ने मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया SIR को लेकर भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ-सुथरा और त्रुटिरहित बनाना है. इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि कोई योग्य नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और कोई अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो.

शेखावत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सफाई में नहीं, बल्कि गंदगी में विश्वास रखती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद अशुद्ध है और मतदाता सूची में भी उसी तरह की अशुद्धि चाहती है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक किरकिरी खुद करवाते हैं और अंत में खुद ही उपहास का पात्र बनते हैं.

यह भी पढ़ें : BJP के बंगाल-उत्तराखंड के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित, TMC छोड़ आईं कोयल मल्लिक को मौका

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Oct 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Gajendra Singh Shekhawat RAHUL GANDHI SIR
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