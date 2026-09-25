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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: FSSAI का SC में हलफनामा, अब पैक्ड फूड पर दिखेगी लाल रंग की चेतावनी, जानिए क्या-क्या बदलेगा

Explained: FSSAI का SC में हलफनामा, अब पैक्ड फूड पर दिखेगी लाल रंग की चेतावनी, जानिए क्या-क्या बदलेगा

नियमों के लागू होने और कंपनियों को बदलाव के लिए मिलने वाले समय को मिलाकर इस व्यवस्था को जमीन पर उतरने में लगभग 16 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन यह फैसला उपभोक्ताओं को सेहत के प्रति जागरूक निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 25 Sep 2026 08:22 AM (IST)
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जल्द ही बाज़ार में मिलने वाले पैक्ड फूड जैसे चिप्स, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स आदि में तय सीमा से अधिक चीनी, फैट या नमक होने पर पैकेट के सामने वाले हिस्से पर लाल रंग का साफ चेतावनी निशान दिखेगा. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर कर 'फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग' लागू करने का पूरा खाका पेश किया है.

इस नए प्रस्ताव की सबसे बड़ी बात यह है कि FSSAI ने दो चरणों में चेतावनी लागू करने की अपनी पुरानी योजना को बदलकर अब इसे एक ही चरण में पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है.

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कैसी दिखेगी चेतावनी?

-आकृति और रंग: पैकेट के सामने ऊपर बाईं ओर सफेद चौकोर बैकग्राउंड पर लाल रंग का हेक्सागोन बना होगा.

-सामग्री की जानकारी: यदि एडेड शुगर, एडेड फैट या नमक में से कोई भी एक तय सीमा से ज़्यादा है, तो उसका नाम लाल हेक्सागोन के अंदर लिखा होगा. यदि दो या तीनों चीज़ें सीमा से अधिक हैं, तो उन सभी के नाम एक ही हेक्सागोन में दर्ज होंगे.

-फ़ॉन्ट साइज: चेतावनी का फ़ॉन्ट पैकेट के पीछे छपी न्यूट्रिशन टेबल के फ़ॉन्ट से कम से कम एक पॉइंट बड़ा होगा. FSSAI ने इसके साइज़ के लिए कैनेडियन मॉडल अपनाने का प्रस्ताव दिया है.

भ्रम दूर करने का तर्क

-FSSAI ने अलग-अलग तस्वीरों के इस्तेमाल को खारिज कर दिया, ताकि उपभोक्ताओं में भ्रम न फैले.

-नॉन-वेजीटेरियन सिंबल (भूरे रंग का चौकोर डिब्बा और त्रिकोण) से यह पूरी तरह अलग दिखेगा.

कितनी मात्रा होने पर लगेगी चेतावनी? 

FSSAI ने 'भारतीयों के लिए डाइटरी गाइडलाइंस, 2024' के आधार पर निम्नलिखित सीमाएं तय की हैं

फ़ूड टाइप  पोषक तत्व सीमा 
तरल एडेड शुगर (अतिरिक्त चीनी) > 2 ग्राम प्रति 100 ml
तरल  नमक (Salt) > 175 मिलीग्राम प्रति 100 ml
ठोस एडेड फ़ैट (अतिरिक्त फैट) > 4.2 ग्राम प्रति 100 g
ठोस  नमक  > 625 मिलीग्राम प्रति 100 g

 

ड्रिंक्स और स्वीटनर पर विशेष नियम

सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस: कार्बोनेटेड/नॉन-कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस और सिरप आदि के पैकेट के सामने कैटेगरी का नाम लिखना अनिवार्य होगा.

नॉन-कैलोरिक स्वीटनर: ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पर कृत्रिम मिठास का इस्तेमाल होता है, उनके पैकेट के सामने अब साफ़-साफ़ 'इसमें बिना कैलोरी वाला स्वीटनर शामिल है' लिखना होगा.

यह नियम कब से लागू होगा?

यह नियम तुरंत लागू नहीं होगा. इसमें लगभग 16 महीने का समय लग सकता है. FSSAI ड्राफ्ट जारी कर 60 दिनों तक आम जनता और कंपनियों से राय लेगा. इसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.  नियम फ़ाइनल होने के बाद फ़ूड कंपनियों को अपनी पुरानी पैकेजिंग ख़त्म करने और नया लेबल अपनाने के लिए 1 साल का समय मिलेगा.

इसके साथ ही, FSSAI ने स्कूलों के पाठ्यक्रम में फ़ूड सेफ़्टी को शामिल करने और राज्यों के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का भी प्रस्ताव रखा है.

FSSAI द्वारा पैक्ड फूड पर लाल रंग की चेतावनी लागू करने की पहल भारत में जन-स्वास्थ्य और उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. एक ही चरण में लागू होने वाले इस नियम से पैकेट्स पर अत्यधिक चीनी, फैट और नमक की मौजूदगी को आसानी से पहचाना जा सकेगा. हालांकि नियमों के लागू होने और कंपनियों को बदलाव के लिए मिलने वाले समय को मिलाकर इस व्यवस्था को ज़मीन पर उतरने में लगभग 16 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन यह फैसला उपभोक्ताओं को सेहत के प्रति जागरूक निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और फूड कंपनियों को अपने उत्पादों में सुधार के लिए प्रेरित करेगा.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 25 Sep 2026 08:20 AM (IST)
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