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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKFC, फ्लिपकार्ट और नेस्ले पर गिरी FSSAI की गाज, स्वच्छता में कमी और पैकेट में कीड़े पाए जाने पर हुई कार्रवाई

KFC, फ्लिपकार्ट और नेस्ले पर गिरी FSSAI की गाज, स्वच्छता में कमी और पैकेट में कीड़े पाए जाने पर हुई कार्रवाई

FSSAI Action: आंध्र प्रदेश के एलुरु स्थित एमवीआर मॉल में KFC स्टोर पर आरोप है कि वह बहुत ही अस्वच्छ और गंदे जगह पर चलाया जा रहा था. इसके बाद FSSAI ने FBO से एक विस्तृत ATR की मांग की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Jun 2026 04:22 PM (IST)
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने शुक्रवार (12 जून, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए की गई शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है. FSSAI ने सफाई और स्वच्छता के मुद्दे को लेकर केएफसी (KFC) के खिलाफ नोटिस जारी किया है. इसके साथ, खजूर के उत्पाद में कथित रूप से कीड़े पाए जाने की शिकायत पर फ्लिपकार्ट इंडिया (Flipkart India) और ओपन सीक्रेट (Open Secret) को और मैगी के पैकेट में कथित रूप से कीड़े/लार्वा मिलने की शिकायत पर नेस्ले कंपनी को भी नोटिस जारी किया है.

स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर KFC को नोटिस जारी

दरअसल, आंध्र प्रदेश के एलुरु स्थित एमवीआर मॉल (MVR Mall) में KFC स्टोर पर आरोप है कि वह बहुत ही अस्वच्छ और गंदे जगह पर चलाया जा रहा था. इसके बाद FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) से एक विस्तृत एटीआर (Action Taken Report) की मांग की है.

FBO से कहा गया कि वह हाइजिन, साफ-सफाई (सैनिटेशन), खाने के सामानों के रखरखाव, स्टोरेज, कचरा प्रबंधन, पेस्ट कंट्रोल और कर्मचारियों के हाइजिन से जुड़े सभी कमियों की पहचान कर उनकी जानकारी दें. इसके अलावा, संबंधित FBO के विरुद्ध शुरू की गई सुधारात्मक (Corrective) और निवारक (Preventive) कार्रवाइयों की जानकारी दें और इससे जुड़े सभी कागजाती सबूत भी पेश करें. 

फ्लिपकार्ट इंडिया और ओपन सीक्रेट को भी नोटिस जारी

वहीं, FSSAI ने  खजूर के उत्पाद में कीड़े पाए जाने पर फ्लिपकार्ट इंडिया और ओपन सीक्रेट को नोटिस जारी करते हुए एक डिटेल्ड ATR की मांग की है. जिसमें फ्लिपकार्ट मिनट्स के जरिए डिलीवर किए गए ओपन सीक्रेट अन-जंक्ड डेट्स (Open Secret Un-junked Dates) में कथित रूप से कीड़े पाए जाने को लेकर स्पेसिफाइड समय के लिए की गई इंटरनल क्वालिटी चेक के रिकॉर्ड/लॉग पेश करने को कहा गया. साथ ही, ऐसे उत्पादों को सप्लाई चेन से हटाने के लिए उठाए गए तत्काल सुधारात्मक कदमों की जानकारी देने और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाए, इसके लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को भी कहा गया है. 

FSSAI ने नेस्ले कंपनी को क्या दिए निर्देश?

FSSAI ने मैगी के पैकेट में कीड़े पाए जाने के मामले में नेस्ले को नोटिस जारी करते हुए भी एक विस्तृत ATR की मांग की है. जिसमें FSSAI ने नेस्ले से यह स्पष्ट करने को कहा है कि संबंधित मैगी बैच कहां से आया उसके सोर्स/वेंडर की जानकारी, उसकी क्वालिटी चेक कैसे की गई, विवादित उत्पादों को बाजार से हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी दें. 

यह भी पढ़ेंः 'अब गुंजाइश नहीं, 17 लाख छात्रों पर पड़ेगा असर', CBSE का रि-इवैल्यूशन पोर्टल दोबारा खोलने की मांग दिल्ली HC ने ठुकराई

Published at : 12 Jun 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Nestle FSSAI Food Safety KFC Flipkart INdia
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