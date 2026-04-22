गुजरात से जम्मू-कश्मीर पहुंची विशेष ‘अमूल दूध’ ट्रेन, निर्बाध आपूर्ति और पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में रेलवे की ऐतिहासिक उपलब्धि
Indian Railways: वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि अमूल दूध और डेयरी उत्पाद ले जाने वाली इस पहली विशेष मालगाड़ी का जम्मू आना हमारे पूरे जम्मू डिवीजन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है.
- जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
Indian Railways: जम्मू रेल मंडल ने माल ढुलाई के क्षेत्र में एक नया ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत पहली बार एक विशेष मालगाड़ी, जिसमें अमूल दूध से लदे 20 BCN वैगन शामिल थे, अहमदाबाद मंडल के लिंच गुड्स शेड से जम्मू मंडल के बारी ब्राह्मण और अनंतनाग रेलवे गुड्स शेड तक सफलतापूर्वक पहुंची. इनमें से 10 बीसीएन वैगन बारी ब्राह्मण गुड्स शेड के लिए और 10 बीसीएन वैगन अनंतनाग गुड्स शेड के लिए निर्धारित थे.
रेलवे प्रवक्ता के मुताबिक, 10 बीसीएन वैगन बारी ब्राह्मण के लिए और 10 अनंतनाग के लिए आवंटित किए गए थे. बारी ब्राह्मण पहुंचने वाले 10 बीसीएन वैगनों का कुल वजन लगभग 500 टन था, जबकि अनंतनाग पहुंचने वाले 10 बीसीएन वैगनों का वजन भी 500 टन था. इस मालगाड़ी की खेप में शामिल मुख्य उत्पाद अमूल दूध (विशेष रूप से टोन्ड दूध और दूध पाउडर), छाछ, लस्सी और अन्य डेयरी उत्पाद हैं.
डेयरी उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की ओर बड़ा कदम
यह पहल न केवल डेयरी उत्पादों के लिए एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह देश के दूरदराज के क्षेत्रों तक आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के प्रति भारतीय रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है. यह बात ध्यान देने लायक है कि इससे पहले अक्टूबर 2025 में कश्मीर घाटी के अंदर माल ढुलाई के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया गया था. उस समय 1,350 टन औद्योगिक नमक की पहली रेल खेप गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन में स्थित खाराघोड़ा स्टेशन से सफलतापूर्वक अनंतनाग स्टेशन तक पहुंची थी.
नमक और डेयरी उत्पादों की इन सफल खेपों के माध्यम से, जम्मू डिवीजन ने व्यापार क्षेत्र के भीतर अपने वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत किया है. यह पहल गुजरात के डेयरी और औद्योगिक क्षेत्रों को कश्मीर घाटी के बाजारों से सीधे जोड़ने में अत्यंत लाभकारी साबित होने वाली है.
यह जम्मू डिवीजन के लिए ऐतिहासिक क्षणः उचित सिंघल
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि और जम्मू-कश्मीर में मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (अमूल) से पहली बार किसी पूरी ट्रेन (रेक) के आगमन पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि अमूल दूध और डेयरी उत्पाद ले जाने वाली इस पहली विशेष मालगाड़ी का बारी ब्राह्मण (जम्मू) में आगमन, जो गुजरात के लिंच रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी, हमारे पूरे जम्मू डिवीजन के लिए एक गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है.
उन्होंन कहा, ‘कुल 20 बीसीएन वैगनों में से 10 विशेष वैगनों को सीधे बारी ब्राह्मण में उतारा गया है. इस पहल को जम्मू-कश्मीर के नागरिकों, स्थानीय व्यापारियों और परिवारों के विशेष हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यह सीधी आपूर्ति जम्मू शहर के साथ-साथ इसके सभी आसपास के जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में ताजे दूध और डेयरी उत्पादों की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करेगी.’
उन्होंने आगे कहा, ‘भारतीय रेलवे न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, बल्कि जम्मू डिवीजन की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. इस सीधी रेल सेवा के परिणामस्वरूप सड़क परिवहन से जुड़ी लागत और समय दोनों में काफी कमी आएगी, जिससे जम्मू में हमारे स्थानीय बाजारों और उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.’
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Source: IOCL