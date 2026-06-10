केरल की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने केएसआरटीसी की सामान्य बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा को मंजूरी दे दी है. केरल के परिवहन मंत्री सी.पी. जॉन ने बताया कि केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना पर सालाना 712 करोड़ रुपये से 1,300 करोड़ रुपये तक का खर्च आएगा.

केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसों में 15 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया गया है. पहले 100 दिनों तक केएसआरटीसी की साधारण बसों को इसमें शामिल किया जाएगा. सरकार आगामी चरणों में इसे फास्ट पैसेंजर बसों तक विस्तारित करने से पहले एक स्टडी करना चाहती है.