हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मनी हाइस्ट' देखकर की 150 करोड़ की ठगी, पुलिस ने खोला हैरान करने वाला राज, आरोपी ऐसे लोगों को बनाते थे शिकार

'मनी हाइस्ट' देखकर की 150 करोड़ की ठगी, पुलिस ने खोला हैरान करने वाला राज, आरोपी ऐसे लोगों को बनाते थे शिकार

शेयर मार्केट में हाई रिटर्न का लालच देकर 3 ठगों ने सोशल मीडिया के जरिए 150 करोड़ की ऑनलाइन ठगी की. मनी हाइस्ट से प्रेरित इस गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी शेयर मार्केट के जरिए मोटा मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपको सावधान करने वाली है. पुलिस ने वेब सीरीज मनी हाइस्ट से प्रेरित होकर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साइबर अपराधियों ने सोशल मीडिया पर सीक्रेट ग्रुप बनाकर लोगों से 150 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है. वैसे तो आरोपियों का असली नाम अर्पित, प्रभात ओर अब्बास है, लेकिन दुनिया की नजर में इन्होंने खुद को वेब सीरीज मनी हाइस्ट के प्रोफेसर, फ्रेडी और अमांडा के तौर पर पेश किया.

आरोपियों ने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बेईमानी का रास्ता चुनने का फैसला किया. शुरुआत में इन्होंने कुछ चीनी नागरिकों को जाल में फंसाकर व्हाट्सऐप पर हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट नाम से ग्रुप बनाया. हाई रिटर्न के लालच में लोगों ने शेयर मार्केट में भारी निवेश किया, लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आई तो इन्होंने उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए. पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने देश भर के 300 से ज्यादा लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की है.

स्टॉक मार्केट के टिप्स देने के बहाने लोगों को फंसाया
पुलिस की जांच में पता चला है कि अर्पित ने सीक्रेट ग्रुप में अपना नाम प्रोफेसर रखा हुआ था, जो पेशे से वकील है. प्रभात वाजपेयी ने MCA की पढ़ाई की है. अब्बास बैंक अकाउंट समेत सिम कार्ड मुहैया करने का काम करता था. पुलिस को जांच में ये भी पता चला की इन्हीं लोगों ने देश में 23 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट की वारदात को अंजाम दिया था. एक शिकायत के मुताबिक ठगों ने खुद को एक मशहूर फाइनेंशियल कंपनी का प्रतिनिधि बताकर एक शख्स को 21.77 लाख का चूना लगाया था. मामले को लेकर पीड़ित ने जैसे ही साइबर पुलिस में शिकायत दी जांच टीम ने तुरंत टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया. बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल डिटेल्स और IP लॉग्स के जरिए पुलिस ने ठगों की लोकेशन नोएडा, उत्तर प्रदेश और गुवाहाटी तक ट्रेस किया, जिसके बाद पुलिस को 150 करोड़ की साइबर ठगी के बारे में पता चला.

पुलिस ने की छापेमारी
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नोएडा और सिलीगुड़ी में छापेमारी की. पुलिस ने भारी मात्रा में डिजिटल सबूत बरामद किया, जिनमें 11 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 12 बैंक पासबुक/चेक बुक, 32 डेबिट कार्ड और कई व्हाट्सऐप चैट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट पुलिस को मिले हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी Secure the Game और Pintoss नाम के सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए काम करते थे. पुलिस से बचने के लिए आरोपी आलीशान होटल का इस्तेमाल करते थे, जहां से  बैठकर वे लोग मोबाइल के जरिए पूरे साइबर क्राइम के गेम को अंजाम देते थे.

ये भी पढ़ें: निकल गई डोनाल्ट ट्रंप की अकड़! भारत के साथ ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस ने दिया बड़ा अपडेट, पीएम मोदी को बताया महान नेता

Published at : 07 Nov 2025 08:41 AM (IST)
Tags :
Money Heist ONLINE FRAUD Cyber Fraud
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये डिप्टी सीएम क्या, PM और CM पर भी कर सकते हैं हमला', RJD पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम
'ये डिप्टी सीएम क्या, PM और CM पर भी कर सकते हैं हमला', RJD पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम
विश्व
MBS का सपना रेगिस्तान में दफन! स्वर्ग जैसे शहर नियोम ने बसने से पहले ही तोड़ा दम...
MBS का सपना रेगिस्तान में दफन! स्वर्ग जैसे शहर नियोम ने बसने से पहले ही तोड़ा दम...
टेलीविजन
शादी के लिए ऐसा पार्टनर चाहती हैं शहनाज गिल, एक्स-बॉयफ्रेंड को इस वजह से दिया था धोखा
शादी के लिए ऐसा पार्टनर चाहती हैं शहनाज गिल, एक्स-बॉयफ्रेंड को इस वजह से दिया था धोखा
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये डिप्टी सीएम क्या, PM और CM पर भी कर सकते हैं हमला', RJD पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम
'ये डिप्टी सीएम क्या, PM और CM पर भी कर सकते हैं हमला', RJD पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम
विश्व
MBS का सपना रेगिस्तान में दफन! स्वर्ग जैसे शहर नियोम ने बसने से पहले ही तोड़ा दम...
MBS का सपना रेगिस्तान में दफन! स्वर्ग जैसे शहर नियोम ने बसने से पहले ही तोड़ा दम...
टेलीविजन
शादी के लिए ऐसा पार्टनर चाहती हैं शहनाज गिल, एक्स-बॉयफ्रेंड को इस वजह से दिया था धोखा
शादी के लिए ऐसा पार्टनर चाहती हैं शहनाज गिल, एक्स-बॉयफ्रेंड को इस वजह से दिया था धोखा
क्रिकेट
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार के बेटे की कंपनी पर सवाल, पुणे जमीन सौदे में हुआ 6 करोड़ का नुकसान! जानें पूरा मामला
अजित पवार के बेटे की कंपनी पर सवाल, पुणे जमीन सौदे में हुआ 6 करोड़ का नुकसान! जानें पूरा मामला
ट्रैवल
इंडियंस का दिल जीत लेती हैं अफगानिस्तान की ये टेस्टी डिशेज, फिदा रहते हैं फूड लवर्स
इंडियंस का दिल जीत लेती हैं अफगानिस्तान की ये टेस्टी डिशेज, फिदा रहते हैं फूड लवर्स
नौकरी
एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, जानें कब और कैसे करें आवेदन?
एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, जानें कब और कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget