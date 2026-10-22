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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानिवेश का भारी रिटर्न देने के नाम पर ठगी, ED ने कार्रवाई कर संपत्ति की कुर्क

निवेश का भारी रिटर्न देने के नाम पर ठगी, ED ने कार्रवाई कर संपत्ति की कुर्क

ED के मुताबिक, शुरुआती अवधि में कुछ निवेशकों को रिटर्न दिया गया, लेकिन बाद में भुगतान बंद हो गया. इसके बाद कई निवेशकों को उनकी मूल निवेश राशि भी वापस नहीं मिली.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 22 Oct 2026 07:11 PM (IST)
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दिल्ली जोनल कार्यालय-II ने शांति स्वरूप सतीजा और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 1.66 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है. ED ने 21 अक्टूबर को जारी अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) संख्या 24/2026 के तहत यह कार्रवाई की.

कुर्क की गई संपत्तियां राजस्थान के जयपुर जिले की विराट नगर तहसील के धानी गैसकान गांव में स्थित जमीन हैं. ये संपत्तियां श्री गणेशम बिल्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक अनिल कुमार शर्मा के नाम पर हैं. ED के अनुसार, यह कार्रवाई अपराध से अर्जित आय के बराबर मूल्य की संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए की गई है. जांच में सामने आया कि अपराध से अर्जित 1.66 करोड़ रुपये की राशि श्री गणेशम बिल्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक अनिल कुमार शर्मा को हस्तांतरित की गई थी और उनके पास रखी गई थी.

ED ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज 10 FIR के आधार पर जांच शुरू की थी. इन मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 और 120B के तहत की थी. जांच के अनुसार, शांति स्वरूप सतीजा ने मेसर्स संपत्ति ट्रेडिंग एंड डेवलपर्स लिमिटेड और मेसर्स संपत्ति डेवलपर्स के माध्यम से निवेश योजनाओं और जमीन परियोजनाओं में निवेश के लिए लोगों को कथित तौर पर आकर्षित किया. निवेशकों को हर महीने 2 से 3 प्रतिशत तक निश्चित रिटर्न देने का वादा किया गया था.

ED के मुताबिक, शुरुआती अवधि में कुछ निवेशकों को रिटर्न दिया गया, लेकिन बाद में भुगतान बंद हो गया. इसके बाद कई निवेशकों को उनकी मूल निवेश राशि भी वापस नहीं मिली. जांच में यह भी पता चला कि शांति स्वरूप सतीजा के नियंत्रण वाली संस्थाओं से धनराशि राजस्थान में जमीन खरीदने के लिए श्री गणेशम बिल्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अनिल कुमार शर्मा को हस्तांतरित की गई थी.

ED ने बताया कि अपराध से अर्जित मूल धनराशि को अन्यत्र खर्च कर दिए जाने के कारण उसके बराबर मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है. इसका उद्देश्य धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अपराध से अर्जित आय के मूल्य को सुरक्षित रखना है. मामले में आगे की जांच जारी है.

INPUT:- IANS

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 22 Oct 2026 07:11 PM (IST)
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