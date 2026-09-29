'ज्ञानेश कुमार और उनके बॉस...', पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह का ओपन लेटर

पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने सोमवार को आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और "उनके बॉस" जिस तरह से मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का काम कर रहे हैं, उससे कानून का उल्लंघन हो रहा है. आरके सिंह ने एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ सरकार पर भी निशाना साधा है.

उन्होंने लिखा- क्या आप चाहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र बना रहे? तो आपको यह समझना होगा कि ज्ञानेश कुमार, CEC और उनके बॉस तथाकथित SIR में क्या कर रहे हैं. अपने पत्र में आरके सिंह ने लिखा है कि - वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. कानून की धारा 21 के अनुसार, विशेष संशोधन (special revision) केवल विशेष मामलों में ही किया जाना चाहिए, और हर मामले में इसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाने चाहिए और वह भी केवल किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के किसी हिस्से में.

लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करना

पूरे देश के लिए गहन संशोधन (intensive revision) का आदेश गैर-कानूनी था. विशेष मामलों के लिए दी गई छूट नियम नहीं बन सकती. सामान्य SIR को सही ठहराने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत था. एक और सवाल है - पूरे देश में SIR का फैसला किसने लिया? क्या यह पूरा आयोग था या सिर्फ ज्ञानेश कुमार? स्थापित कानूनी सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति पर कोई रोक या सजा लगाने के लिए पर्याप्त आधार साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति या संस्था की होती है जो सजा देना चाहती है. यहां ज्ञानेश कुमार ने सबूत का बोझ (burden of proof) ही उलट दिया है. यह भी कानून के खिलाफ़ है. अब तक सरकार और चुनाव आयोग की कोशिशें हमेशा सभी योग्य मतदाताओं का नाम रजिस्टर करने की रही हैं. यह लोकतंत्र को मजबूत करने और सभी नागरिकों को सशक्त बनाने का एक मिशन था. देश के इतिहास में यह पहली बार है जब मिशन लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना है.

फॉर्म-6 जोड़ने का अधिकार नहीं

उन्होंने लिखा, ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में एक नया अपेंडिक्स जोड़ा. उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि फॉर्म 6 कानूनी नियमों के तहत तय होता है. और उन्होंने यह खुद किया. दो चुनाव आयुक्तों की राय के खिलाफ आयोग के फैसले या तो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं या बहुमत से. बहुमत फॉर्म में नया अपेंडिक्स जोड़ने के खिलाफ था. इसलिए नया अपेंडिक्स जोड़ना खुद आयोग के फैसलों के खिलाफ था. तो इसे क्यों जोड़ा गया? किसके आदेश पर? यह गैर-कानूनी था. यह अपेंडिक्स आवेदक से 2003 की वोटर लिस्ट में वह सीरियल नंबर बताने को कहता है जिस पर उनके माता-पिता के नाम दर्ज थे. एक आम आदमी – 18 साल का युवा – 2026 में 2003 की वोटर लिस्ट कैसे देख सकता है? इससे सभी युवा वोटरों का रजिस्ट्रेशन रुक गया. बीजेपी जानती है कि युवा वोटर उसे वोट नहीं देंगे.

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