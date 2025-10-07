पूर्व PM एचडी देवेगौड़ा की अचानक बिगड़ी तबीयत, ICU में भर्ती; डॉक्टरों ने क्या बताया?

देश के पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एचडी देवेगौड़ा को संक्रमण के कारण मंगलवार (7 अक्तूबर 2025) को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्हें ओल्ड एयरपोर्ट रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल ने बयान जारी कर बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में पूर्व पीएम का इलाज चल रहा है.

पूर्व पीएम का ICU में हो रहा इलाज

एचडी देवेगौड़ा के ऑफिस की ओर से बताया कि बुखार के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु ग्रामीण के सांसद और देवेगौड़ा के दामाद डॉ. सीएन मंजूनाथ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का आईसीयू में इलाज किया जा रहा है. उन्होंने बताया, "पूर्व पीएम देवेगौड़ा को ठंड लगने के साथ तेज बुखार हो गया, जिस वह से उन्हें अस्पताल लाया गया. उन्हें एक-दो दिन आईसीयू में रहना पड़ सकता है."

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि देवेगौड़ा की हालत में सुधार हो रहा है. 92 साल के जेडीएस राज्यसभा सदस्य अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद राजनीति में सक्रिय हैं. उन्होंने हाल ही में कहा है कि वह कर्नाटक में बीजेपी-जेडीएस गठबंधन को सत्ता में लाना सुनिश्चित करेंगे.

पूर्व पीएम देवेगौड़ा का राजनीतिक करियर

धरतीपुत्र के नाम से मशहूर देवेगौड़ा को कृषि मुद्दों की गहरी समझ और ग्रामीण विकास पर उनके विशेष ध्यान के लिए जाना जाता है. उन्होंने 1950 के दशक की शुरुआत में राजनीति में एंट्री किया और कांग्रेस में शामिल हो गए. बाद में वे जनता पार्टी से जुड़े और कर्नाटक की राजनीति में विपक्ष का मजबूत चेहरा हो गए. उन्होंने दिसंबर 1994 से मई 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया. एचडी देवेगौड़ा 1 जून, 1996 को भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने और अप्रैल 1997 तक संयुक्त मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया.

