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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल में लापता हुए मद्रास HC के पूर्व जज, वकीलों ने CJI से की मदद की गुहार

नेपाल में लापता हुए मद्रास HC के पूर्व जज, वकीलों ने CJI से की मदद की गुहार

एसोसिएशन ने CJI को पत्र भेज कर अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार से जस्टिस शिवज्ञानम को जल्द तलाशने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए कहें.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 30 Aug 2026 10:42 PM (IST)
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मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी. शिवज्ञानम नेपाल में तीर्थयात्रा के दौरान लापता हो गए हैं. 26 अगस्त को नेपाल के तिमुरे इलाके में अचानक आई बाढ़ के बाद से जस्टिस शिवज्ञानम और उनके साथ यात्रा कर रहे कई तीर्थयात्रियों का कुछ पता नहीं चल पाया है. इस मामले में दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तत्काल दखल की मांग की है.

एसोसिएशन ने CJI को पत्र भेज कर अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार से जस्टिस शिवज्ञानम को जल्द तलाशने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए कहें. पत्र में बताया गया है कि जस्टिस शिवज्ञानम ने करीब 34 वर्षों तक भारतीय न्यायपालिका में अपनी सेवाएं दी हैं. पिछले साल रिटायर होने के बाद वह बतौर वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे.

तीर्थयात्रियों के साथ गए थे नेपाल

पत्र में बताया गया है कि जस्टिस शिवज्ञानम तमिल तीर्थयात्रियों के समूह के साथ नेपाल गए थे. 26 अगस्त को सुबह जस्टिस शिवज्ञानम ने अपनी पत्नी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात की थी. यह उनकी आखिरी बातचीत थी. इसके बाद से परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है.

एसोसिएशन के मुताबिक, तिमुरे में नेपाल के सुरक्षा बलों ने बॉर्डर आउटपोस्ट के पास कुछ तीर्थयात्रियों को बचाया गया है. इन बचाए गए यात्रियों ने बताया कि जस्टिस शिवज्ञानम जिस बस में सवार थे, वह उनकी बस से करीब 100 से 200 मीटर पीछे चल रही थी. इसके कुछ ही समय बाद इलाके में भारी फ्लैश फ्लड आया और भूस्खलन भी हुआ. इसके बाद से उस बस और उसमें सवार यात्रियों का पता नहीं चल सका है.

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विदेश मंत्रालय-भारतीय दूतावास से की पता लगाने की मांग

दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने विदेश मंत्रालय और नेपाल में भारतीय दूतावास के जरिए इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने, नेपाल के अधिकारियों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन तेज करने और जस्टिस शिवज्ञानम समेत लापता सभी यात्रियों का जल्द पता लगाने की मांग की है. पत्र में उम्मीद जताई गई है कि सरकारी एजेंसियों के मिले-जुले प्रयास से जस्टिस शिवज्ञानम को सुरक्षित खोज लिया जाएगा.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 30 Aug 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
SUPREME COURT Nepal Flash Flood
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