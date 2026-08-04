मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके की किस बात पर भड़के पूर्व विदेश सचिव, सुनाई खरी-खरी

अभिजीत दीपके की किस बात पर भड़के पूर्व विदेश सचिव, सुनाई खरी-खरी

CJP Abhijit Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी से उनके डिग्री के दस्तावेज दिखाने की मांग की थी. अभिजीत दिपके की इस मांग पर पूर्व विदेश सचिव ने तीखी टिप्पणी की है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Aug 2026 05:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सिब्बल ने इसे प्रधानमंत्री के बराबर समझने पर प्रश्न उठाया।

दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महीने तक विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और केंद्र सरकार की तरफ से सभी शर्तों के मान लेने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपना प्रदर्शन तो खत्म कर दिया, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी शर्तें मान लेने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके खासे चर्चा में रहने लगे. इस बीच उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की, जिस पर भारत के पूर्व विदेश सचिव रहे कंवल सिब्बल अभिजीत दीपके पर भड़क गए और उन्होंने अभिजीत को खरी-खरी सुना दी.

सीजेपी संस्थापक को लेकर क्या बोले पूर्व विदेश सचिव?

दरअसल, हाल ही में सीजेपी प्रमुख का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने स्कॉलरशिप के दस्तावेज दिखाने के लिए तैयार हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी अपनी डिग्रियां दिखाने का अनुरोध करता हूं. दीपके के इस टिप्पणी पर का वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोमवार (3 अगस्त, 2026) शेयर करते हुए पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एक पोस्ट साझा किया.

1966 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) के पूर्व अधिकारी कंवल सिब्बल ने अपने पोस्ट में अभिजीत दीपके की टिप्पणी पर सवाल उठाए और कहा, ‘इस टिप्पणी में हो सकता है कि यह उस सोच की पूरी तस्वीर को न दिखा पा रहा है, लेकिन इससे देखने पर ऐसा लगता है कि अभिजीत दीपके अपने आपको देश के प्रधानमंत्री के बराबर या उनके प्रतिद्वंद्वी समझते हैं. ये घमंड है.’ 

आखिर अभिजीत दीपके ने क्या कहा था?

दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए लगातार केंद्र सरकार को लेकर टिप्पणियां कर रहे थे. उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था, छात्र आंदोलन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी. इस दौरान जब उनसे उनकी डिग्री और स्कॉलरशिप के कागजातों के बारे में सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा, ‘मैं अपने एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप के कागजात दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं. मैं प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करता हूं कि वह भी अपनी डिग्री दिखा दें.’ 

यह भी पढ़ेंः उदयनिधि स्टालिन की हिरासत पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पूछताछ के बाद...

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 04 Aug 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
CJP PM Modi Abhijit Dipke Kanwal Sibal

Frequently Asked Questions

पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने अभिजीत दिपके की टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया दी?

कंवल सिब्बल ने इसे घमंड बताया और कहा कि दिपके खुद को देश के प्रधानमंत्री के बराबर या प्रतिद्वंद्वी समझते हैं। उन्होंने यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अभिजीत दिपके की किस बात पर भड़के पूर्व विदेश सचिव, सुनाई खरी-खरी
अभिजीत दिपके की किस बात पर भड़के पूर्व विदेश सचिव, सुनाई खरी-खरी
इंडिया
किसी का फटा सिर, किसी के कान…, फ्लाइट टर्बुलेंस से जख्मी पैसेंजर की आपबीती
किसी का फटा सिर, किसी के कान…, फ्लाइट टर्बुलेंस से जख्मी पैसेंजर की आपबीती
इंडिया
यूसुफ पठान लौटेंगे ममता बनर्जी के साथ? लंच के बाद बदल गई कहानी
यूसुफ पठान लौटेंगे ममता बनर्जी के साथ? लंच के बाद बदल गई कहानी
इंडिया
7 साल में 36 देशों से लाए गए 275 भगोड़े अपराधी, शाह बोले- मोदी सरकार में…
7 साल में 36 देशों से लाए गए 275 भगोड़े अपराधी, शाह बोले- मोदी सरकार में…
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Ramayana पर बढ़ा विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने दी चेतावनी, Preview Screening की रखी मांग
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King का First Look गलती से हुआ Reveal?
Jharkhand Students Protest: झारखंड में JPSC-JSSC पर बड़ा बवाल! अभिजीत दीपके की एंट्री ABPLIVE
Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तृषा से सनातन तक, उदयनिधि के विवादित बयानों ने कब-कब मचाया बवाल, जानें
तृषा से सनातन तक, उदयनिधि के विवादित बयानों ने कब-कब मचाया बवाल, जानें
बिहार
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले- योगी जी को अगर संविधान का ज्ञान होता...
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले- योगी जी को अगर संविधान का ज्ञान होता...
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
ओटीटी
सोहेल-सीमा के तलाक पर सलमान खान ने किया रिएक्ट, भाई से बोले- तुम्हारा दर्द समझता हूं, खुद को ब्लेम करना बंद करो
सोहेल-सीमा के तलाक पर सलमान खान ने किया रिएक्ट, भाई से बोले- तुम्हारा दर्द समझता हूं, खुद को ब्लेम करना बंद करो
इंडिया
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
इंडिया
Meta की ग्लोबल टीम को मोदी सरकार ने किया तलब, कहा- 'ये तय करें कि...'
Meta ग्लोबल टीम को सरकार ने किया तलब, PM के पोस्ट का उठेगा मुद्दा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं सपा विधायक सचिन यादव? जिन्हें यूपी विधानसभा से किया सस्पेंड
कौन हैं सपा विधायक सचिन यादव? जिन्हें यूपी विधानसभा से किया सस्पेंड
बिहार
वेतन, घर, बॉडीगार्ड, प्रशांत किशोर को सम्राट सरकार क्या-क्या सुविधा देगी?
वेतन, घर, बॉडीगार्ड, प्रशांत किशोर को सम्राट सरकार क्या-क्या सुविधा देगी?
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
ENT LIVE
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
Embed widget