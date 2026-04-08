Mohsina Kidwai Death: कांग्रेस को बड़ा झटका! वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई का निधन

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद मोहसिना किदवई का बुधवार (8 अप्रैल 2026) की सुबह निधन हो गया. जानकारी के अनुसार, उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अस्पताल में आखिरी सांस ली. उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है. मोहसिना किदवई लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहीं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है.

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