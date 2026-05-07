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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापूर्व CJI चंद्रचूड़ करेंगे संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े विवाद में मध्यस्थता, सुप्रीम कोर्ट ने परिवार के सदस्यों को बयानबाजी से बचने की दी सलाह

पूर्व CJI चंद्रचूड़ करेंगे संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े विवाद में मध्यस्थता, सुप्रीम कोर्ट ने परिवार के सदस्यों को बयानबाजी से बचने की दी सलाह

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि उनसे खाली कागजों सहित दूसरे दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए गए थे. उनकी जानकारी के बिना संपत्ति फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी.

By : निपुण सहगल | Updated at : 07 May 2026 01:15 PM (IST)
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दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की लगभग 30 हजार करोड़ की संपत्ति से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ मध्यस्थता करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे बी पारडीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने उन्हें नियुक्त किया है. कोर्ट ने कहा है कि परिवार के सभी सदस्य मध्यस्थता के लिए खुले मन से पूर्व चीफ जस्टिस के पास जाएं. इस दौरान वह कोई भी बयान देने से बचें.

संजय कपूर की मां रानी कपूर ने याचिका दायर कर 2017 में बने आर के फैमिली ट्रस्ट को निरस्त करने की मांग की है. उनका कहना है कि धोखाधड़ी के जरिए इस ट्रस्ट को बनाकर परिवार की संपत्ति वहां ट्रांसफर कर ली गई है. संजय की पत्नी प्रिया कपूर इस मांग का विरोध कर रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि आर के ट्रस्ट का इस्तेमाल उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल करने के लिए किया गया था. 2017 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद, उनके दिवंगत बेटे संजय कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर ने उनकी शारीरिक स्थिति और भरोसे का फायदा उठाया. उनसे खाली कागजों सहित दूसरे दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए गए थे. उनकी जानकारी के बिना संपत्ति फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी.

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​पिछले साल जून में संजय कपूर की मृत्यु के बाद परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया. रानी कपूर का आरोप है कि संजय की मृत्यु के बाद प्रिया कपूर ने सोना ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं पर नियंत्रण हासिल करने के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए. पारिवारिक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा प्रिया कपूर और उनके बच्चों के पास चला गया है, जिससे उनके पास कुछ नहीं बचा है.

​पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रानी कपूर की अधिक उम्र और मामले के पारिवारिक विवाद होने के मद्देनजर मध्यस्थता के जरिए समाधान की सलाह दी थी. गुरुवार, 7 मई को याचिका पर आदेश लिखवाते समय कोर्ट ने कहा, 'यह एक पारिवारिक मामला है. प्रयास होना चाहिए कि विवाद का जल्द से जल्द समाधान हो सके.' कोर्ट ने कहा है कि वह आगे बढ़ने से पहले मध्यस्थ की शुरुआती रिपोर्ट का इंतेजार करेगा. मामले की अगली सुनवाई अगस्त के महीने में होगी.

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ध्यान रहे कि संपत्ति पर नियंत्रण को लेकर कुछ मुकदमे दिल्ली हाई कोर्ट में भी लंबित हैं. वहां संजय कपूर की पूर्व पत्नी अभिनेत्री करिश्मा कपूर भी अपने बच्चों के लिए संपत्ति में हिस्सा मांगते हुए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 07 May 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Sunjay Kapur Karisma Kapoor Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
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