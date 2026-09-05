Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान...', पूर्व CDS अनिल चौहान की चेतावनी

'आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान...', पूर्व CDS अनिल चौहान की चेतावनी

पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद और सीमा पार गतिविधियों जैसे अन-कंवेंशनल ऑपरेशनों को बढ़ावा देने के खतरे को लेकर चेताया है. उन्होंने कहा कि भारत को इसे लेकर सतर्क रहना होगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 05 Sep 2026 11:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • समझौतों पर भी पाकिस्तान के व्यवहार पर सतर्क रहना होगा।

भारत के पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने शनिवार (5 सितंबर, 2026) को पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान हमारे लिए सुरक्षा की एक बड़ी चिंता और खतरा बना रहेगा. परमाणु हथियारों के अस्तित्म ने एपेक्स लेवल पर एक हद तक रणनीतिक स्थिरता कायम की है, लेकिन इसी वजह से निचले स्तर पर अस्थिरता बढ़ी है. उन्होंने कहा कि इसे पारंपरिक रूप से स्टेबिलिटी-इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है.

भारत को क्रेडिबल डिटरेंस तैयार करना है- पूर्व सीडीएस

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘पाकिस्तान की रणनीति यह रही है कि उसने पारंपरिक सैन्य अभियानों की गुंजाइश को कम कर दिया है और आतंकवाद और सीमा पार गतिविधियों जैसे सब-कंवेंशनल ऑपरेशनों बढ़ावा दिया है. वह परमाणु हथियारों के कारण पारंपरिक कंवेंशनल ऑपरेशनों की गुंजाइश को सीमित करना चाहता है.’

उन्होंने कहा, ‘आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बने रहेंगे. इसे हराने का एकमात्र तरीका क्रेडिबल डिटरेंस को तैयार करना है. भारत ने सीमा पार किए गए तीन ऑपरेशनों, उरी, बालाकोट और फिर ऑपरेशन सिंदूर, के जरिए इसका प्रदर्शन किया है.’ 

 पाकिस्तान को लेकर भारत को हर दम अलर्ट रहना होगा- पूर्व सीडीएस

पूर्व सीडीएस ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ‘भारत को पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी वॉर और आतंकवाद जैसी घिनौनी हरकतों के लिए अंजाम को इस हद तक बढ़ाना होगा कि वह इसे अपनी स्टेट पॉलिसी के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर दे.’

उन्होंने कहा, ‘ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान संधि को रोके रखने और कुछ प्रैक्टिकल कदम संभावित रूप से हमारे पड़ोसी के व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन हमने यह भी देखा है कि हाल में पाकिस्तान ने कुछ समझौतों और संधियों पर साइन किए हैं. कभी-कभी मुझे लगता है कि इससे पाकिस्तान में किसी तरह का ओवर-कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है और वह फिर कोई गलत आकलन कर सकता है. इसलिए हमें इसे लेकर सतर्क रहना होगा.’ 

यह भी पढे़ंः PM मोदी का राहुल गांधी पर हमला, 'सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज नहीं टिकेगी'

Published at : 05 Sep 2026 11:43 PM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA OPERATION SINDOOR TERRORISM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
डॉ. दिनेश शर्मा बने अंडमान-निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर, राष्ट्रपति का फैसला
डॉ. दिनेश शर्मा बने अंडमान-निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर, राष्ट्रपति का फैसला
इंडिया
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
इंडिया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
इंडिया
'जैसे ही होम्योपैथिक गोली दी, दिमागी नक्सल...', PM मोदी का बड़ा हमला
'जैसे ही होम्योपैथिक गोली दी, दिमागी नक्सल बाहर आ गए', PM मोदी का हमला
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के पूर्व डिप्टी CM को उपराज्यपाल की कमान, जानें दिनेश शर्मा का सियासी सफर!
UP के पूर्व डिप्टी CM को उपराज्यपाल की कमान, जानें दिनेश शर्मा का सियासी सफर!
क्रिकेट
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
बॉलीवुड
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
विश्व
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
इंडिया
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
टेक्नोलॉजी
कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट
कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट
एग्रीकल्चर
मखाने की खेती पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार? जान लें फायदे की बात
मखाने की खेती पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार? जान लें फायदे की बात
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget