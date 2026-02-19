नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजिन हो रहा है. जिसमें गुरुवार (19 फरवरी) को पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने संबोधन दिया. उन्होने अपनी स्पीच में दिल्ली की ट्रैफिक समस्या को लेकर ऐसी बात कही कि वहां मौजूद लोग ठहाका लगाने लगे. सुनक ने कहा कि एआई कई काम कर सकती है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी (नई दिल्ली) के यातायात की समस्या का समाधान नहीं कर सकती.

क्या बोले ऋषि सुनक?

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, 'माफ़ कीजिए, हमें कुछ मिनट की देरी हो गई, यह पूरी तरह मेरी गलती है. जैसा कि हमने इस सप्ताह सुना है, एआई कई काम कर सकता है, लेकिन यह अभी तक दिल्ली के यातायात की समस्या को हल नहीं कर सकता. इसलिए, अभी बहुत काम करना बाकी है. सुनक की इस टिप्पणी पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े.

VIDEO | At India AI Summit, former UK PM Rishi Sunak (@RishiSunak) quips, "AI can do many things but can't fix Delhi's traffic."#RishiSunak #Delhitraffic pic.twitter.com/mbM94ZGRkA — Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2026

दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या

ऋषि सुनक का यह बयान तब आया, जब भारत मंडपम में चल रही इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान नई दिल्ली के कई रूट्स पर भारी ट्रैफिक जाम की खबरें सामने आई हैं. समिट के दौरान भारी जाम और रूट डायवर्जन के चलते हजारों यात्रियों को रोजाना आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई प्रमुख क्षेत्रों में वाहन रेंगते हुए नजर आए. कई लोगों ने शिकायत में कहा कि वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था के चलते जाम की समस्या बढ़ी है.