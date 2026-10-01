Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएविएशन सिक्योरिटी रिव्यू, स्काई मार्शल..., फ्लाइटदुबई की घटना के बाद भारत अलर्ट

एविएशन सिक्योरिटी रिव्यू, स्काई मार्शल..., फ्लाइटदुबई की घटना के बाद भारत अलर्ट

फ्लाईदुबई घटना के बाद पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य परीक्षणका मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है. अब भारत में एविएशन सिक्योरिटी सिस्टम के रिव्यू में कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा सकता है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 01 Oct 2026 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में कॉकपिट के अंदर हुई हिंसक घटना के बाद भारत में भी एविएशन सिक्योरिटी सिस्टम की समीक्षा की जा सकती है. सूत्रों के मुताबिक इस समीक्षा में हवाई सुरक्षा से जुड़े मौजूदा SOPs के साथ-साथ पायलटों की मनोवैज्ञानिक जांच और संवेदनशील रूट पर स्काई मार्शल की तैनाती जैसे पहलुओं को देखा जा सकता है. हालांकि भारत में ऐसी समीक्षा को लेकर BCAS, DGCA या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन यह बहस का हिस्सा जरूर बनी हुई है ! 

30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी. उड़ान के दौरान कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच हिंसक घटना हुई. रिपोर्टों के मुताबिक को-पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर चाकू से हमला किया. विमान ने कुछ ही समय में तेज ऊंचाई खोई और इमरजेंसी सिग्नल भी प्रसारित किए. फ्लाइट ने पहले 7700 कोड भेजा जो सामान्य इमरजेंसी का संकेत है. इसके बाद 7500 कोड प्रसारित हुआ जिसका इस्तेमाल विमान में गैरकानूनी हस्तक्षेप या संभावित हाईजैक की स्थिति में किया जाता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Explained: नीरजा को शहादत तो देवी शरण की कनपटी पर बंदूक! स्मित मच्छार जैसे वो 3 बड़े 'हीरो'
नीरजा को शहादत तो देवी शरण की कनपटी पर बंदूक! स्मित मच्छार जैसे वो 3 बड़े 'हीरो'
इंडिया
रूस जाने वालों के लिए MEA की एडवाइजरी जारी, कहा- 'खबरें मिल रही है कि...'
रूस जाने वालों के लिए MEA की एडवाइजरी जारी, कहा- 'खबरें मिल रही है कि...'
इंडिया
पैनकार्ड क्लब्स पर ED की बड़ी कार्रवाई, 646.58 करोड़ की 211 अचल संपत्तियां अटैच
पैनकार्ड क्लब्स पर ED की बड़ी कार्रवाई, 646.58 करोड़ की 211 अचल संपत्तियां अटैच
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमले के बाद को-पायलट ने कथित तौर पर विमान को क्रैश करने की कोशिश की. कैप्टन स्मित मच्छार घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे. इसके बाद यात्रियों और क्रू ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर को काबू किया. विमान को बाद में सऊदी अरब के तबूक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया. विमान में 174 यात्री सवार थे.

भारत में किन चीजों की समीक्षा हो सकती है?

सूत्रों के मुताबिक भारत में एविएशन सिक्योरिटी सिस्टम के रिव्यू में कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा सकता है. इसमें एयरलाइंस की अपनी सुरक्षा प्रक्रिया, पायलटों की मनोवैज्ञानिक जांच, कॉकपिट सुरक्षा और संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय रूट पर अतिरिक्त सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं. सुरक्षा व्यवस्था में एयरलाइंस के साथ BCAS, DGCA और सुरक्षा एजेंसियों की अपनी-अपनी भूमिका होती है. ऐसी समीक्षा का मकसद यह देखना होता है कि किसी असामान्य या हिंसक स्थिति में अलग-अलग एजेंसियां कितनी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती हैं.

पायलटों के साइकोमेट्रिक टेस्ट पर नजर

फ्लाईदुबई घटना के बाद पायलटों की मनोवैज्ञानिक जांच का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है. भारत में DGCA की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइंस में फ्लाइट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की व्यवस्था है. DGCA की 2023 की मेडिकल सर्कुलर में प्री-एम्प्लॉयमेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट की सिफारिश की गई है. इसमें संज्ञानात्मक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तित्व से जुड़े पहलुओं का आकलन शामिल हो सकता है.

हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि हर पायलट का नियमित साइकोमेट्रिक टेस्ट एक समान तरीके से अनिवार्य है. 2015 में सरकार ने भी बताया था कि कई एयरलाइंस पायलटों की नियुक्ति के समय साइकोमेट्रिक टेस्ट करती हैं. ऐसे में नई समीक्षा का एक सवाल यह हो सकता है कि मौजूदा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है या नहीं.

क्या संवेदनशील रूट पर बढ़ेंगे स्काई मार्शल?

दूसरा अहम मुद्दा स्काई मार्शल की तैनाती का है. भारत में हाईजैक या विमान में गंभीर सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए संवेदनशील उड़ानों पर स्काई मार्शल की व्यवस्था मौजूद है. BCAS के दस्तावेजों में स्काई मार्शल की तैनाती के लिए शेड्यूलिंग और NSG से जुड़े ऑपरेशनल प्रोसेस का उल्लेख है. फ्लाईदुबई जैसी घटना के बाद यह देखा जा सकता है कि किन रूट और परिस्थितियों में अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है. हालांकि स्काई मार्शल की तैनाती का पूरा ऑपरेशनल विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाता.

सिर्फ कॉकपिट नहीं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

इस घटना ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि विमान के अंदर अगर खतरा खुद कॉकपिट से पैदा हो जाए तो मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था कैसे काम करती है. भारत में एविएशन सिक्योरिटी कई स्तरों पर काम करती है एयरलाइन की आंतरिक प्रक्रियाओं से लेकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी, सुरक्षा एजेंसियों और रेगुलेटर तक. फ्लाईदुबई घटना की जांच अभी जारी है. इसलिए भारत में किसी भी संभावित बदलाव का अंतिम फैसला जांच और सुरक्षा समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर ही सामने आएगा. फिलहाल सबसे बड़ा फोकस यही है कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा होने पर कॉकपिट, क्रू, यात्रियों और जमीन पर मौजूद सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रतिक्रिया को और मजबूत कैसे बनाया जाए 

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 01 Oct 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
UAE INDIA FlyDubai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Explained: नीरजा को शहादत तो देवी शरण की कनपटी पर बंदूक! स्मित मच्छार जैसे वो 3 बड़े 'हीरो'
नीरजा को शहादत तो देवी शरण की कनपटी पर बंदूक! स्मित मच्छार जैसे वो 3 बड़े 'हीरो'
इंडिया
रूस जाने वालों के लिए MEA की एडवाइजरी जारी, कहा- 'खबरें मिल रही है कि...'
रूस जाने वालों के लिए MEA की एडवाइजरी जारी, कहा- 'खबरें मिल रही है कि...'
इंडिया
पैनकार्ड क्लब्स पर ED की बड़ी कार्रवाई, 646.58 करोड़ की 211 अचल संपत्तियां अटैच
पैनकार्ड क्लब्स पर ED की बड़ी कार्रवाई, 646.58 करोड़ की 211 अचल संपत्तियां अटैच
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
पंजाब कांग्रेस चीफ पद 'छोड़ने' के बाद वडिंग की पहली प्रतिक्रिया, 'अपनों से...'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
बॉलीवुड
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, जानें क्या है पोती का नाम
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, जानें क्या है पोती का नाम
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
शिक्षा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
ऑटो
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget