एविएशन सिक्योरिटी रिव्यू, स्काई मार्शल..., फ्लाइटदुबई की घटना के बाद भारत अलर्ट

फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में कॉकपिट के अंदर हुई हिंसक घटना के बाद भारत में भी एविएशन सिक्योरिटी सिस्टम की समीक्षा की जा सकती है. सूत्रों के मुताबिक इस समीक्षा में हवाई सुरक्षा से जुड़े मौजूदा SOPs के साथ-साथ पायलटों की मनोवैज्ञानिक जांच और संवेदनशील रूट पर स्काई मार्शल की तैनाती जैसे पहलुओं को देखा जा सकता है. हालांकि भारत में ऐसी समीक्षा को लेकर BCAS, DGCA या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन यह बहस का हिस्सा जरूर बनी हुई है !

30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी. उड़ान के दौरान कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच हिंसक घटना हुई. रिपोर्टों के मुताबिक को-पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर चाकू से हमला किया. विमान ने कुछ ही समय में तेज ऊंचाई खोई और इमरजेंसी सिग्नल भी प्रसारित किए. फ्लाइट ने पहले 7700 कोड भेजा जो सामान्य इमरजेंसी का संकेत है. इसके बाद 7500 कोड प्रसारित हुआ जिसका इस्तेमाल विमान में गैरकानूनी हस्तक्षेप या संभावित हाईजैक की स्थिति में किया जाता है.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमले के बाद को-पायलट ने कथित तौर पर विमान को क्रैश करने की कोशिश की. कैप्टन स्मित मच्छार घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे. इसके बाद यात्रियों और क्रू ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर को काबू किया. विमान को बाद में सऊदी अरब के तबूक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया. विमान में 174 यात्री सवार थे.

भारत में किन चीजों की समीक्षा हो सकती है?

सूत्रों के मुताबिक भारत में एविएशन सिक्योरिटी सिस्टम के रिव्यू में कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा सकता है. इसमें एयरलाइंस की अपनी सुरक्षा प्रक्रिया, पायलटों की मनोवैज्ञानिक जांच, कॉकपिट सुरक्षा और संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय रूट पर अतिरिक्त सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं. सुरक्षा व्यवस्था में एयरलाइंस के साथ BCAS, DGCA और सुरक्षा एजेंसियों की अपनी-अपनी भूमिका होती है. ऐसी समीक्षा का मकसद यह देखना होता है कि किसी असामान्य या हिंसक स्थिति में अलग-अलग एजेंसियां कितनी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती हैं.

पायलटों के साइकोमेट्रिक टेस्ट पर नजर

फ्लाईदुबई घटना के बाद पायलटों की मनोवैज्ञानिक जांच का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है. भारत में DGCA की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइंस में फ्लाइट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की व्यवस्था है. DGCA की 2023 की मेडिकल सर्कुलर में प्री-एम्प्लॉयमेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट की सिफारिश की गई है. इसमें संज्ञानात्मक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तित्व से जुड़े पहलुओं का आकलन शामिल हो सकता है.

हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि हर पायलट का नियमित साइकोमेट्रिक टेस्ट एक समान तरीके से अनिवार्य है. 2015 में सरकार ने भी बताया था कि कई एयरलाइंस पायलटों की नियुक्ति के समय साइकोमेट्रिक टेस्ट करती हैं. ऐसे में नई समीक्षा का एक सवाल यह हो सकता है कि मौजूदा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है या नहीं.

क्या संवेदनशील रूट पर बढ़ेंगे स्काई मार्शल?

दूसरा अहम मुद्दा स्काई मार्शल की तैनाती का है. भारत में हाईजैक या विमान में गंभीर सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए संवेदनशील उड़ानों पर स्काई मार्शल की व्यवस्था मौजूद है. BCAS के दस्तावेजों में स्काई मार्शल की तैनाती के लिए शेड्यूलिंग और NSG से जुड़े ऑपरेशनल प्रोसेस का उल्लेख है. फ्लाईदुबई जैसी घटना के बाद यह देखा जा सकता है कि किन रूट और परिस्थितियों में अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है. हालांकि स्काई मार्शल की तैनाती का पूरा ऑपरेशनल विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाता.

सिर्फ कॉकपिट नहीं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

इस घटना ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि विमान के अंदर अगर खतरा खुद कॉकपिट से पैदा हो जाए तो मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था कैसे काम करती है. भारत में एविएशन सिक्योरिटी कई स्तरों पर काम करती है एयरलाइन की आंतरिक प्रक्रियाओं से लेकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी, सुरक्षा एजेंसियों और रेगुलेटर तक. फ्लाईदुबई घटना की जांच अभी जारी है. इसलिए भारत में किसी भी संभावित बदलाव का अंतिम फैसला जांच और सुरक्षा समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर ही सामने आएगा. फिलहाल सबसे बड़ा फोकस यही है कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा होने पर कॉकपिट, क्रू, यात्रियों और जमीन पर मौजूद सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रतिक्रिया को और मजबूत कैसे बनाया जाए