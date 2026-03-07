हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, युद्ध की वजह से एयरपोर्ट पर थमे खाड़ी देशों के विमान, कई उड़ानें प्रभावित

हैदराबाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, युद्ध की वजह से एयरपोर्ट पर थमे खाड़ी देशों के विमान, कई उड़ानें प्रभावित

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब हवाई यात्रा पर भी साफ दिखाई देने लगा है. प्रभावित उड़ानों में मुख्य रूप से कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से आने-जाने वाली सेवाएं शामिल हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 07 Mar 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब हवाई यात्रा पर भी साफ दिखाई देने लगा है. हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से खाड़ी देशों के लिए जाने वाली कई उड़ानों को अचानक रद्द कर दिया गया है, जबकि खाड़ी देशों से हैदराबाद आने वाली कई उड़ानों को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. इस फैसले के बाद यात्रियों के बीच भारी चिंता और अनिश्चितता का माहौल है.

हवाई अड्डे से मिली जानकारी के अनुसार शमशाबाद से खाड़ी देशों के लिए रवाना होने वाली कई नियमित उड़ानों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र से हैदराबाद आने वाली लगभग बारह उड़ानों को भी रोक दिया गया है. अचानक हुए इस फैसले के कारण कई यात्री घंटों तक हवाई अड्डे पर फंसे रहे और उन्हें अपनी यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ीं.

बहरीन और सऊदी अरब की भी उड़ानें रद्द
प्रभावित उड़ानों में मुख्य रूप से कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से आने-जाने वाली सेवाएं शामिल हैं. इसके अलावा बहरीन और सऊदी अरब से संचालित होने वाली कई उड़ानों को भी फिलहाल रोक दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और हवाई क्षेत्र में पैदा हुई अनिश्चित स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

खाड़ी देश वापस नहीं जा पा रहे कामगार
हवाई अड्डे पर मौजूद कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें अचानक संदेश मिला कि उनकी उड़ान रद्द कर दी गई है. कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें रोज़गार के सिलसिले में खाड़ी देशों में वापस जाना था, जबकि कुछ यात्री अपने परिवार से मिलने जा रहे थे. उड़ानें रद्द होने के कारण कई लोगों को टिकट रद्द करवानी पड़ी या फिर नई तारीख पर यात्रा तय करनी पड़ी.

अधिकारियों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण कई हवाई मार्ग प्रभावित हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में विमान कंपनियां सुरक्षा कारणों से उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द या मार्ग बदलने का फैसला करती हैं. यात्रियों से अपील की गई है कि वे हवाई अड्डे पर आने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जानकारी संबंधित विमान कंपनी से अवश्य प्राप्त करें.

ये भी पढ़ें

हैदराबाद में बीयर की सीलबंद बोतल में निकला मछली का बच्चा, ग्राहक के उड़े होश

Published at : 07 Mar 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Qatar UAE FLIGHT KUWAIT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हैदराबाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, युद्ध की वजह से एयरपोर्ट पर थमे खाड़ी देशों के विमान, कई उड़ानें प्रभावित
हैदराबाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, एयरपोर्ट पर थमे खाड़ी देशों के विमान, कई उड़ानें प्रभावित
इंडिया
जिंदगी न मिलेगी दोबारा... दोस्त की अंतिम यात्रा में ACP का भावुक संदेश, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील
जिंदगी न मिलेगी दोबारा... दोस्त की अंतिम यात्रा में ACP का भावुक संदेश, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील
इंडिया
Raisina Dialogue 2026: समंदर में ईरान ने लगाई गुहार तो मदद के लिए आगे आया भारत, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताई पूरी बात
समंदर में ईरान ने लगाई गुहार तो मदद के लिए आगे आया भारत, विदेश मंत्री जयशंकर ने बताई पूरी बात
इंडिया
Telangana Accident: तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार टिपर लॉरी की टक्कर से दो कॉलेज छात्रों की मौत
तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार टिपर लॉरी की टक्कर से दो कॉलेज छात्रों की मौत
Advertisement

वीडियोज

Iran US-Israel War: Midnight Attack! ईरान ने दागीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें | War Latest Update
US Israel Iran War: इजरायल में बजे हमले वाले सायरन, मची अफरा-तफरी | Breaking | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी | War Update
Lebanon में युद्ध की आग, दुनिया की नजरें टिकीं | Iran-Israel War | America | Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध..भीषण हुई जंग | Khamenei Death | Donald Trump | War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
बॉलीवुड
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' की हालत खराब, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने तोड़ा दम, जानें-फ्राइडे कलेक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 'क्लोजिंग सेरेमनी' में जमेगा रंग, ग्लोबल स्टार भी बिखेरा जलवा; देखें परफॉर्मर लिस्ट
टी20 वर्ल्ड कप 'क्लोजिंग सेरेमनी' में जमेगा रंग, ग्लोबल स्टार भी बिखेरा जलवा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
हेल्थ
महिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स
महिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स
यूटिलिटी
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जान लें अपने अधिकार? हर भारतीय महिला के लिए हैं जरूरी
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जान लें अपने अधिकार? हर भारतीय महिला के लिए हैं जरूरी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Embed widget