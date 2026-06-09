क्या ममता बनर्जी की TMC टूटने वाली है? 20 सासंदों के पार्टी छोड़ने के बाद मिले 5 बड़े संकेत

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के इतिहास में 8 जून 2026 की तारीख एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गई. एक साथ 20 लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी की पार्टी से बगावत कर दी और लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर NDA को समर्थन देने का ऐलान कर दिया. खबर जैसे ही मीडिया में ब्रेक हुई, पूरा देश चौंक गया. वही TMC, जो कभी ममता बनर्जी की अकेली जिद और स्ट्रीट फाइट के दम पर पूरे वाममोर्चे को धूल चटाकर सत्ता में आई थी, आज उसके मंजर से सियासी पंडित भी हैरान हैं. तो क्या यह TMC के खात्मे की शुरुआत है? क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर अब ढलान पर है? और किसी भी पार्टी को लंबे वक्त तक जिंदा बने रहने के लिए आखिर चाहिए क्या?

TMC की जड़ें खोखली होने के 5 बड़े संकेत क्या?

संकेत-1: पार्टी का पूरा पुराना ढांचा ढहा, संस्थापक नेताओं का साथ छूटा

किसी भी पार्टी की असली ताकत उसके वे नेता होते हैं जिन्होंने उसे अपने खून-पसीने से सींचा हो. TMC के मामले में ये वे चेहरे हैं जो 1998 में पार्टी के गठन से लेकर 2011 के सत्ता परिवर्तन तक ममता के साथ खड़े रहे. लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्हीं पुराने नेताओं के साथ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का व्यवहार लगातार खराब होता गया.

टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ममता ने संस्थापक सदस्यों को दरकिनार कर अभिषेक बनर्जी और युवा चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई. इससे पार्टी का बुनियादी ढांचा ही टूट गया. कई वरिष्ठ नेता लंबे वक्त से पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे थे और बस एक मौके की तलाश में थे. कल 20 सांसदों का एक साथ टूटना इसी सालों पुराने बर्दाश्त का नतीजा है. जिस पार्टी से उसके बुजुर्ग ही किनारा कर लें, उसकी सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

संकेत-2: पार्टी में अब अंदरूनी लोकतंत्र पूरी तरह खत्म

TMC आज जिस दौर से गुजर रही है, वहां असल सियासी लड़ाई किसी नीति या विचारधारा पर नहीं, बल्कि सिर्फ सत्ता और परिवार पर केंद्रित हो गई है. 'द फॉल ऑफ द ट्विन फ्लावर्स' रिपोर्ट के मुताबिक, ममता के अलावा अभिषेक बनर्जी भी दूसरा केंद्र बन गए थे. अभिषेक का बढ़ता वर्चस्व और उनके पक्ष में लिए जा रहे फैसलों ने पार्टी के भीतर एक ऐसा विभाजन खड़ा कर दिया, जिसमें एक गुट 'ममता भक्त' और दूसरा 'अभिषेक समर्थक' बनकर रह गया. बीच के नेता या तो खामोश रहे या फिर धीरे-धीरे किनारे लगा दिए गए. अब यही नेता एक झटके में बाहर निकल आए हैं.

संकेत-3: विपक्ष से लड़ने की वैचारिक ताकत ही खत्म हो गई

TMC की पूरी राजनीति बीते दो दशकों में एक ही चीज के इर्द-गिर्द घूमती रही- बीजेपी विरोध और ममता बनर्जी का एकछत्र नेतृत्व. लेकिन जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी बीजेपी के सामने कमजोर हुई और 42 में सिर्फ 29 सीटें जीत पाई, वैसे ही उसकी यह इकलौती पूंजी भी कमजोर हो गई. 'एक्सीडेंटल मीटिंग से ममता के पतन तक' रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी ने बहुत सधी हुई रणनीति के तहत उन तमाम TMC नेताओं से लगातार संपर्क बनाए रखा जो पार्टी से नाराज थे.

जब आपके सांसद यह देखने लगते हैं कि आपकी पार्टी अब बीजेपी को रोकने में सक्षम नहीं है और खुद उनका भविष्य अधर में है, तो वे उसी ओर जाने में देर नहीं लगाते. वैचारिक आधार खत्म होने का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि नेता बिना किसी हिचक के वैचारिक दुश्मन के खेमे में चले जाएं. यही TMC के साथ हुआ.

संकेत-4: संगठनात्मक ढांचा कमजोर, सिर्फ ममता के चेहरे पर टिकी पार्टी

एक स्वस्थ राजनीतिक पार्टी की पहचान होती है उसका जमीनी संगठन. यानी बूथ कमेटी, जिला परिषद और जिलाध्यक्षों का एक मजबूत नेटवर्क. TMC में यह सब होते हुए भी आखिरी फैसला हमेशा ममता बनर्जी के कमरे से होता था. जब तक ममता का जादू चला, तब तक सब ठीक रहा. लेकिन पिछले कुछ सालों में जिला स्तर पर पार्टी कमजोर हुई. कार्यकर्ताओं का मोहभंग हुआ है और TMC की जमीनी मशीनरी वैसी नहीं रही जैसी 2011 या 2016 में थी. जब संगठन कमजोर होता है तो नेता अपने दम पर जीवित रहने की कोशिश करते हैं और गुटबाजी बढ़ती है. यही कमजोर कड़ी बीजेपी ने पकड़ी और 20 सांसदों को तोड़ने में सफल रही.

संकेत-5: बीजेपी का बंगाल में बढ़ता दबदबा और TMC के पास जवाब नहीं

आखिरी और सबसे बड़ा संकेत है कि बीजेपी ने बंगाल में अब सिर्फ चुनावी लड़ाई ही नहीं, बल्कि संसदीय गणित में भी TMC को पछाड़ने की तैयारी पूरी कर ली है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 सांसदों के टूटने का यह कोई अचानक घटनाक्रम नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. इसके तहत बीजेपी लोकसभा में अपना संख्याबल बढ़ाना चाहती है. जब कोई पार्टी लगातार आक्रामक हो और आपके नेताओं को अपने पाले में खींच ले जाए, तो यह पार्टी के कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है. ममता बनर्जी फिलहाल बंगाल की जनता के बीच लोकप्रिय हैं, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारों में उनकी पार्टी की पकड़ तेजी से ढीली पड़ रही है.

क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर और उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी?

यह सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है. पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि TMC को एक झटके में खत्म होती हुई पार्टी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि बंगाल में ममता का वर्चस्व बाकी है. हालांकि, इस ताजा विभाजन ने पार्टी की वो कमजोरियां पूरी दुनिया के सामने रख दी हैं जिन्हें ममता अब तक अपने मजबूत व्यक्तित्व के पीछे छिपाती आ रही थीं. यह TMC के पतन की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन ममता का करियर अभी खत्म नहीं हुआ है. बशर्ते वे पार्टी में आमूलचूल बदलाव करें और अपने फैसलों में सुधार लाएं. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तस्वीर बहुत तेजी से बदल सकती है.

किसी भी पार्टी को लंबे समय तक जिंदा बने रहने के लिए क्या चाहिए?

राजनीति शास्त्र की किताबों से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक, हर कोई जानता है कि कोई भी पार्टी सिर्फ एक नेता के दम पर ज्यादा दिन नहीं चल सकती. TMC के संकट से चार बड़ी सीख निकलती हैं जो किसी भी राजनीतिक दल के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं.

मजबूत सामूहिक नेतृत्व और अंदरूनी लोकतंत्र होना चाहिए, जहां हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाए.

एक सुलझी हुई विचारधारा और जिम्मेदारी, ताकि चुनावी हार-जीत के बावजूद पार्टी का आधार बचा रहे.

जमीनी संगठन का चुस्त-दुरुस्त होना जरूरी है, क्योंकि वही किसी भी संकट के वक्त पार्टी को बचाता है.

नेतृत्व को एक व्यक्ति विशेष के बजाय संस्था में बदलना बेहद जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति के ढलते ही संगठन भी ढह जाता है.

TMC आज इन चारों ही कसौटियों पर कमजोर नजर आ रही है. ममता बनर्जी भले ही फिलहाल विधानसभा में सत्ता पर काबिज हों, लेकिन अगर उन्होंने पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कठोर फैसले नहीं लिए तो इतिहास उन्हें उसी तरह याद रखेगा जैसे वाममोर्चा आज सिमटकर रह गया है.