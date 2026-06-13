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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग में खाई में गिरी गाड़ी, असम के पांच युवकों की दर्दनाक मौत

अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग में खाई में गिरी गाड़ी, असम के पांच युवकों की दर्दनाक मौत

Road Accident: पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद पहले चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया. इससे मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई.

By : ऋतु राज फुकन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Jun 2026 08:06 PM (IST)
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अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में शनिवार (13 जून, 2026) को हुए एक भीषण सड़क हादसे में असम के लखीमपुर जिले के पांच युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब वे जिस वाहन में यात्रा कर रहे थे, वह नियंत्रण खोकर गहरी खाई में जा गिरा. घटना के बाद लखीमपुर जिले के नाओबोइचा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

घटना के बारे में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना ईटानगर-सेप्पा मार्ग पर तातारा गांव के समीप, सेप्पा कस्बे से कुछ किलोमीटर पहले हुई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पहाड़ी सड़क के एक मोड़ पर वाहन चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया, जिसके बाद वाहन सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा.

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिसकर्मी और बचाव दल मौके पर पहुंचे. इसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. प्रारंभिक रिपोर्टों में चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई.

हादसे के बाद मृतकों की हुई पहचान

मृतकों की पहचान अमजद अली, बुलबुल अली, नूर हुसैन, सईदुल इस्लाम और अबुल हुसैन के रूप में हुई है. सभी मृतक असम के लखीमपुर जिले के नाओबोइचा क्षेत्र के निवासी थे. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सभी युवक एक वाहन में यात्रा कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. माना जा रहा है कि संकरी पहाड़ी सड़क पर वाहन फिसल गया और सीधे खाई में जा गिरा. पुलिस ने दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. 

पहाड़ी इलाकों में सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय

इस दुखद घटना से मृतकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. जैसे ही हादसे की खबर लखीमपुर पहुंची, क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और रिश्तेदार मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देने लगे.

अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं लंबे समय से चिंता का विषय रही हैं. ऊंचे-नीचे पहाड़ी रास्ते, तीखे मोड़, संकरी सड़कें और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियां अक्सर ऐसे हादसों का कारण बनती हैं. ईस्ट कामेंग जिले में भी पिछले कुछ सालों में कई गंभीर सड़क दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने में जुटे हुए हैं और मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंपने की तैयारी की जा रही है. मामले की जांच जारी है और प्रशासन ने दुर्घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच का आश्वासन दिया है. 

यह भी पढ़ेंः TMC Crisis: अभिषेक बनर्जी के घर CID की तलाशी पर कीर्ति आज़ाद का BJP पर हमला, बोले- 'विपक्षी नेताओं को...'

About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है.
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Published at : 13 Jun 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
Assam ARUNACHAL PRADESH ROAD ACCIDENT
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