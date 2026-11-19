तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में नरसिंगी के पैसिफिक हिलक्रेस्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लगने से वहां रहने वाले लोग घबरा गए. आग एक आवासीय ब्लॉक में लगी, जिससे आसमान में धुएं के गुबार छा गए और वहां रहने वाले परिवारों में भारी दहशत फैल गई.

आपातकालीन सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया. हालांकि आग लगने के सटीक कारण, संपत्ति के नुकसान और किसी के घायल होने की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपातकालीन सेवाओं की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोक लिया गया.

अचानक आग लगने से वहां अफरा-तफरी और खौफ का माहौल बन गया. लोग अपनी जान बचाने के लिए इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे. मौके की तस्वीरों में कई आपातकालीन गाड़ियां और प्रभावित ब्लॉक से निकलता हुआ घना धुआं दिखाई दे रहा था. दमकल विभाग के अधिकारियों ने तुरंत अपनी टीमों को तैनात किया, ताकि आग को काबू में किया जा सके और इसे ऊंची इमारत के अन्य ब्लॉक तक फैलने से रोका जा सके. अचानक हुई इस घटना से हैरान लोग कॉम्प्लेक्स के बाहर जमा हो गए. वे सदमे में थे और अपने घरों तथा सामान के बारे में जानकारी मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, स्थिति को काबू में लाने के लिए कई दमकल गाड़ियों को काम पर लगाया गया. दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मेहनत की और यह सुनिश्चित किया कि इमारत के अंदर कोई व्यक्ति फंसा न रह जाए. आग पर काबू पाने के बाद, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने घटनास्थल का प्रारंभिक मुआयना शुरू किया. वे फिलहाल प्रभावित ब्लॉक की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कैसे लगी. प्रशासन, अपार्टमेंट प्रबंधन के साथ मिलकर वहां से निकाले गए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है.

फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और तत्काल खतरा टल गया है, जिससे वहां रहने वालों ने राहत की सांस ली है. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक आग लगने के सटीक कारण या हुए आर्थिक नुकसान के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. पुलिस ने निवासियों से अपील की है कि वे जांच में सहयोग करें और धैर्य बनाए रखें. जैसे-जैसे अधिकारी इस घटना की गहन जांच जारी रखेंगे, नुकसान के आकलन और आधिकारिक जांच रिपोर्ट के बारे में और अपडेट सामने आने की उम्मीद है.