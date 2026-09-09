हैदराबाद: नारायणा कॉलेज के 16 साल के छात्र के साथ मारपीट, FIR दर्ज

संतोष नगर के नारायणा जूनियर कॉलेज के इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के 16 साल के छात्र के साथ सोमवार, 7 सितंबर को उसके तीन क्लासमेट्स ने कथित तौर पर बदसलूकी की और मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की. यह घटना कॉलेज के समय के बाद संतोष नगर के 7B ग्राउंड के पास हुई. इससे पहले कागज़ों से जुड़े एक मामले को लेकर बहस हुई थी, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स ने दखल देकर मामला सुलझा दिया था. पीड़ित, जिसकी पहचान अब्दुल रहमान बिन खालिद के तौर पर हुई है, को कॉलेज के बाद दो आरोपियों ने कथित तौर पर लड़ाई के लिए ललकारा. जब वह 7B ग्राउंड पहुंचा, तो आरोपियों में से एक ने उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिससे वह बेहोश हो गया.

पीड़ित को तुरंत अपना हॉस्पिटल ले जाया गया और उसी दिन रात 10:30 बजे IS सदन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. पीड़ित के पिता खालिद बिन हुसैन की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना) और 115(2) (जानबूझकर मामूली चोट पहुंचाना) के साथ धारा 3(5) (कई लोगों द्वारा समान इरादे से किया गया आपराधिक कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है.

इस घटना ने हैदराबाद के प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. नारायणा जूनियर कॉलेज हाल के वर्षों में कई अन्य विवादों का केंद्र रहा है, जिसमें एक मामला ऐसा भी था जब एक फ्लोर-इन-चार्ज ने छात्र के साथ मारपीट की थी, जिससे उसका जबड़ा टूट गया था. एक अन्य घटना में, एक लेक्चरर ने देर से आने वाले छात्र की कथित तौर पर पिटाई की थी. मौजूदा मामला कॉलेज परिसर के बाहर साथियों की हिंसा के प्रति छात्रों की असुरक्षा को भी उजागर करता है, तब भी जब फैकल्टी ने मामले में दखल दिया हो.

यह ताजा घटना तेलंगाना में बढ़े हुए राजनीतिक और सामाजिक तनाव के बीच हुई है, जहां राज्य विधानसभा में विरोध-प्रदर्शन और निलंबन की घटनाएं देखी गई हैं. पुलिस फिलहाल मारपीट के मामले की जांच कर रही है और जांच आगे बढ़ने के साथ और जानकारी का इंतजार है. पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है और कॉलेज मैनेजमेंट ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की गहन जांच की जाएगी.