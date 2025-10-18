सावधान! फैक्ट चेक किए बिना पोस्ट किया भीड़भाड़ का वीडियो तो दर्ज हो जाएगी FIR, रेलवे का फैसला

भारतीय रेलवे अब शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है. भारतीय रेलवे प्रशासन ने सोशल मीडिया पर रेलवे से जुड़े भ्रामक वीडियो शेयर करने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ एक्शन का प्लान बनाया है. त्योहार के सीजन में कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर पुरानी या भ्रामक वीडियो वायरल कर यात्रियों में भ्रम और असंतोष फैलाया जा रहा था.

इसे लेकर रेलवे प्रशासन ने कहा है कि अब तक 20 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान कर एफआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. रेलवे द्वारा सोशल मीडिया पर 24 घंटे मॉनिटरिंग कर ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

बिना तथ्यों की जांच किए भीड़भाड़ के वीडियो शेयर करने से बचें

रेलवे ने सभी सोशल मीडिया यूजर से अपील की है कि बिना तथ्यों की जांच किए स्टेशनों पर भीड़भाड़ एवं अन्य वीडियो को साझा करने से बचें. रेलवे का यात्रियों से अनुरोध है कि केवल आधिकारिक रेलवे नोटिफिकेशन और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब @RailMinIndia पर ही भरोसा करें.

दिवाली और छठ को लेकर रेलवे ने की तैयारियां

दिवाली और छठ पूजा को लेकर उत्तर रेलवे ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार जैसे स्टेशनों पर त्योहार के मद्देनजर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है. स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ से निपटने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिन्हें एआई कैमरों से लैस किया गया है. होल्डिंग एरिया को लेकर अफसरों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए होल्डिंग एरिया को 3 जोन में बांटा गया है. प्री टिकटिंग जोन, टिकटिंग जोन और पोस्ट टिकटिंग जोन. होल्डिंग एरिया के प्री टिकटिंग जोन में वो यात्री, जिनकी ट्रेन 3-4 घंटे बाद है वो इस जगह पर ठहर सकते हैं. इस जोन में यात्रियों की सुविधा के लिए 100 से ज्यादा यूरिनल और पीने के पानी की सुविधा है.

