'जब सत्ता अपराधियों की ढाल बन जाए तो...', सतारा लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में राहुल गांधी क्या बोले?
महाराष्ट्र के सतारा के फलटण इलाके में महिला डॉक्टर की आत्महत्या को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ये घटना सरकार के अमानवीय चेहरे को उजागर करती है.
महाराष्ट्र के सतारा में लेडी डॉक्टर के सुसाइड मामले पर बवाल मचा हुआ है. डॉक्टर ने सुसाइड से पहले सीनियर अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस मामले में आरोपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने सरेंडर कर दिया है. इसको लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है.
राहुल गांधी ने रविवार (26 अक्टूबर, 2025) को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महाराष्ट्र के सतारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की, जो किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है. उन्होंने लिखा कि एक होनहार डॉक्टर बेटी, जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई.
यह आत्महत्या नहीं, संस्थागत हत्या है- राहुल गांधी
लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि जिसे अपराधियों से जनता की रक्षा की ज़िम्मेदारी दी गई थी, उसी ने इस मासूम के खिलाफ़ सबसे घिनौना अपराध किया. उसके साथ बलात्कार और शोषण किया. उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट्स के अनुसार, BJP से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर भ्रष्टाचार का दबाव डालने की कोशिश भी की. सत्ता संरक्षित आपराधिक विचारधारा का ये सबसे घिनौना उदाहरण है. यह आत्महत्या नहीं, संस्थागत हत्या है.
महाराष्ट्र के सतारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर डॉ. संपदा मुंडे की आत्महत्या किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 26, 2025
एक होनहार डॉक्टर बेटी, जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार…
राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सत्ता अपराधियों की ढाल बन जाए, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? लेडी डॉक्टर की मौत इस BJP सरकार के अमानवीय और संवेदनहीन चेहरे को उजागर करती है. हम न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ मज़बूती से खड़े हैं. भारत की हर बेटी के लिए अब डर नहीं, न्याय चाहिए.
क्या है पूरा मामला ?
सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर पिछले कुछ महीनों से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच चल रहे एक विवाद में फंसी हुई थी. बताया जा रहा है कि एक मेडिकल जांच से जुड़े मामले में पुलिस अधिकारियों से उनके बीच वाद-विवाद हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई थी. हालांकि मृतका ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर 4 बार रेप करने का आरोप लगाया है. सुसाइड नोट में दूसरा नाम मृतका के मकान मालिक का बेटे प्रशांत बनकर का है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
