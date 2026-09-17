हैदराबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, पिता-बेटी की मौत; 2 अक्टूबर को होनी थी शादी

हैदराबाद के मैलरदेवपल्ली पुलिस स्टेशन इलाके में आरामघर X रोड के पास एक तेज रफ्तार टिपर लॉरी की टक्कर से पिता और बेटी की मौत हो गई है. बेटी की शादी 2 अक्टूबर को होने वाली थी और शादी की तैयारियां जोरों पर थीं. शादी से कुछ हफ़्ते पहले पिता-बेटी की मौत की इस दुखद घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. रिश्तेदार और पड़ोसी परिवार के घर जाकर शोक व्यक्त कर रहे हैं. हादसा इतना भयानक था कि दोनों को गंभीर चोटें आईं. इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाने से पहले ही मौके पर ही दोनों की मौत हो गई. यह घटना सुबह-सुबह हुई तब हुई जब वे दोनों अपनी टू-व्हीलर से आरामघर जा रहे थे.

पोस्टमार्टम के लिए शवों को मुर्दाघर भेजा गया

पिता और बेटी की पहचान मैलरदेवपल्ली के रहवासी के तौर पर हुई है. टक्कर मारने के बाद लॉरी ड्राइवर घटना स्थल से भाग गया, लेकिन पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर दोनों का पता लगा लिया है. पूछताछ के लिए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पिता और बेटी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया.

यह भी पढ़ें - आजमगढ़ और बस्ती के लिए बीजेपी बना रही खास प्लान, आज गोरखपुर में बड़ी बैठक

पुलिस कर रही ड्राइवर की जांच

मैलरदेवपल्ली पुलिस ने लॉरी ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण मौत का मामला दर्ज किया है. पुलिस अभी आरामघर X रोड का CCTV फुटेज देख रही है, ताकि पता चल सके कि क्या हुआ और लॉरी कितनी तेज रफ्तार से चल रही थी. गाड़ी को विस्तृत जांच के लिए जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने कहा कि ड्राइवर का खून जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह पुष्टि हो सके कि घटना के समय वह शराब के नशे में था या नहीं.