हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादुनिया में बजा ED का डंका! FATF ने भारतीय एजेंसी की जमकर की तारीफ, कहा- 'दूसरे देशों के लिए बेंचमार्क'

दुनिया में बजा ED का डंका! FATF ने भारतीय एजेंसी की जमकर की तारीफ, कहा- 'दूसरे देशों के लिए बेंचमार्क'

FATF ने वित्तीय अपराधों के खिलाफ काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत और ED की भूमिका की सराहना की गई है. कार्रवाई के बाद जब्त कमाई को पीड़ितों को लौटाया गया है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 05 Nov 2025 05:18 PM (IST)
Preferred Sources

वित्तीय अपराधों के खिलाफ काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था FATF (Financial Action Task Force) ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है 'Asset Recovery Guidance and Best Practices'. इस रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों को ये बताया गया है कि कैसे अपराध से जुड़ी कमाई को पहचानकर, जब्त कर पीड़ितों को लौटाया जा सकता है. खास बात ये है कि इस रिपोर्ट में भारत और ED की भूमिका को खुलकर सराहा गया है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने FATF की इस नई गाइडलाइन को बनाने में अहम भूमिका निभाई. ED के अधिकारियों ने FATF की टीमों में शामिल होकर कई सुझाव दिए, जिनकी मदद से ये गाइडलाइन तैयार की गई. भारत के कई केसों को इसमें सफल उदाहरण के रूप में शामिल किया गया है. इससे पता चलता है कि भारत अब दुनिया में asset recovery यानी गैरकानूनी संपत्ति की वसूली के मामले में एक लीडर देश बन चुका है.

अपराध से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने में उठाएं कदम

FATF की नई गाइडलाइन में ये बताया गया है कि किसी अपराध से जुड़ी संपत्ति को पकड़ने और जब्त करने के लिए देशों को क्या-क्या कदम उठाने चाहिए. रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देशों को asset recovery को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहिए. अब सिर्फ सजा मिलने के बाद ही नहीं, बल्कि बिना सजा (non-conviction based) मामलों में भी संपत्ति जब्त की जा सकती है.

अपराधियों से 'unexplained wealth order' यानी उनकी संपत्ति का हिसाब मांगा जा सकेगा. शुरूआती दौर में ही संपत्ति को फ्रीज करने और अस्थायी रूप से कब्जे में लेने की ताकत जांच एजेंसियों को दी जानी चाहिए.

FATF ने भारत के इन केसों का किया जिक्र

देशों को तेज और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, ताकि अपराधी विदेश भागकर भी बच न सकें. जब्त संपत्ति को पीड़ितों या सार्वजनिक हित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए. रिपोर्ट में भारत के कई ऐसे मामलों का जिक्र है, जिनमें ED ने सफलतापूर्वक अपराध की कमाई को जब्त किया और पीड़ितों को राहत दी.

Agri Gold घोटाला- इसमें ED और आंध्र प्रदेश की CID ने मिलकर कार्रवाई की थी. 60 अरब की संपत्ति जब्त की गई और पीड़ितों को वापस दी गई. FATF ने इसे बेहतरीन 'domestic coordination' का उदाहरण बताया है.

IREO ग्रुप केस- विदेश भेजी गई अवैध रकम के बराबर भारत में 17.77 अरब की संपत्ति जब्त की गई. ये केस value-based confiscation का उदाहरण है.

BitConnect Ponzi Scheme केस- ED ने साइबर इन्वेस्टिगेशन के जरिए क्रिप्टोकरेंसी जब्त की. करीब 16.46 अरब की डिजिटल संपत्ति और 4.89 अरब की अन्य संपत्तियां सीज की गई. FATF ने इसे टेक्नोलॉजी-आधारित जांच की मिसाल बताया है...

Banmeet Singh ड्रग तस्करी केस- अमेरिका के अनुरोध पर ED ने कार्रवाई करते हुए 268 बिटकॉइन (लगभग 1.3 अरब मूल्य रुपए) जब्त किए. ये FATF के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग (MLA- Mutual Legal Assistance) का उत्कृष्ट उदाहरण है.

Rose Valley स्कैम- ED ने 5.38 अरब की संपत्ति जब्त की, जिसे हाईकोर्ट की कमेटी ने 75,000 से अधिक निवेशकों को लौटाया. इस केस को victim-centred restitution के तौर पर FATF ने सराहा है.

भारत का सिस्टम दुनिया के लिए प्रभावी मॉडल

रिपोर्ट में भारत के Prevention of Money Laundering Act (PMLA) और Fugitive Economic Offenders Act (FEOA) को एक मजबूत कानूनी ढांचे के रूप में सराहा गया है. FATF ने कहा कि भारत का ये सिस्टम अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए दुनिया के लिए एक प्रभावी मॉडल है.

भारत ने FATF की बैठकों में लगातार ये बात उठाई कि विकासशील देशों को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि कई बार क्रॉस-बॉर्डर मामलों में जांच मुश्किल हो जाती है. भारत के सुझावों से FATF ने लचीले और व्यावहारिक उपायों पर जोर दिया जैसे जल्दी से फ्रीज करना, आपसी समझ के जरिए जांच में मदद करना और डिजिटल संपत्तियों की पहचान के लिए नई तकनीक अपनाना.

ये भी पढ़ें:- जापान में भालुओं का आतंक! 6 महीने में 100 से ज्यादा बार हमले; सरकार ने तैनात कर दी आर्मी

Published at : 05 Nov 2025 05:18 PM (IST)
Tags :
FATF Enforcement Directorate  Financial Crime
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
Kaal Trighori Trailer: अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, रिलीज हुआ हॉरर फिल्म 'काल त्रिघोरी' का डरावना ट्रेलर
'काल त्रिघोरी' से अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, देखें फिल्म का ट्रेलर
हेल्थ
कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी
कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी
नौकरी
ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद
गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
ABP NEWS
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
Embed widget