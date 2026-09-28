Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक में सूखे से किसान बेहाल, मुआवजे पर सियासत तेज, सरकार ने केंद्र से मांगी मदद

कर्नाटक में सूखे से किसान बेहाल, मुआवजे पर सियासत तेज, सरकार ने केंद्र से मांगी मदद

कर्नाटक में सूखे ने किसानों और सरकार दोनों के लिए चुनौतियां पैदा कर दी हैं. कर्नाटक सरकार के 2500 रुपये के मुआवजे से किसान नाराज हैं. विपक्षी BJP ने 50 हजार रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे की मांग की है.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 28 Sep 2026 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक में मानसून की बेरुखी ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में फसलें सूख रही हैं, कई इलाकों में बुआई तक नहीं हो पाई है. अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है, किसानों को राहत कैसे मिलेगी और पैसा कहां से आएगा? इस सूखे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र हुआ है. सरकार ने राहत का ऐलान भी किया, केंद्र से मदद मांगी गई, और इसी के साथ शुरू हो गई है सूखे पर सियासत.

177 तालुकों में सूखा घोषित

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिन्ह पर SC ने EC को दी डेडलाइन
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिन्ह पर SC ने EC को दी डेडलाइन
इंडिया
'अदालत नहीं, लोग करेंगे फैसला', ज्ञानेश कुमार को लेकर सौरव दास का बड़ा बयान
'अदालत नहीं, लोग करेंगे फैसला', ज्ञानेश कुमार को लेकर सौरव दास का बड़ा बयान
इंडिया
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
इंडिया
'ज्ञानू को जाना ही होगा...' 2 अक्टूबर को दिल्ली नहीं मुंबई में आंदोलन करेंगे दीपके
'ज्ञानू को जाना ही होगा...' 2 अक्टूबर को दिल्ली नहीं मुंबई में आंदोलन करेंगे दीपके

कर्नाटक में इस साल मानसून का संकट कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह तक राज्य के 177 तालुकों को आधिकारिक तौर पर सूखा प्रभावित घोषित किया जा चुका है. सरकार के मुताबिक करीब 217 तालुकों में बारिश की कमी दर्ज की गई है, और यह संख्या 200 के पार जाने की आशंका भी जताई गई है. सितंबर के आखिर तक राज्य में सामान्य से करीब 35 से 36 फीसदी कम बारिश दर्ज होने की रिपोर्ट है. यानी संकट सिर्फ बारिश का नहीं है, बल्कि यह संकट खेत, पानी, पशुओं को लेकर भी है. सबसे बड़ा संकट है किसान की आमदनी का. बारिश की कमी का सीधा असर खरीफ की बुआई पर पड़ा है.

बुआई का आंकड़ा बहुत कम

मंडया जैसे इलाकों में रागी की बुआई का आंकड़ा बेहद नीचे चला गया. रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के मध्य तक जिले में लक्ष्य के मुकाबले महज करीब 1.9 फीसदी क्षेत्र में रागी की बुआई हो पाई थी. राज्य स्तर पर भी खरीफ बुआई के क्षेत्र में कमी दर्ज हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर की शुरुआत तक पिछले साल की तुलना में धान, दालों और मोटे अनाज के क्षेत्र में बड़ी गिरावट थी. किसान के लिए इसका मतलब साफ है, बीज, खाद और जुताई का पैसा तो गया और अब खेत से फसल नहीं निकली तो आमदनी कहां से आएगी? और यहीं से शुरू होती है राहत की मांग.

सरकार का किसानों को 2500 रुपये का मुचलका

कर्नाटक सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए 2,500 रुपये प्रति किसान की इनपुट सब्सिडी देने का ऐलान किया है. पहले चरण में करीब 45 से 50 लाख किसानों को इसका लाभ देने की बात कही गई है और इसके लिए लगभग 1,250 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. सरकार का कहना है कि यह सहायता केंद्र से NDRF की मदद का इंतजार किए बिना तत्काल राहत के तौर पर दी जा रही है. इसके अलावा सूखा प्रभावित किसानों के कृषि और संबंधित ऋणों की अदायगी के लिए 12 महीने का मोरेटोरियम और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने की बात भी कही गई है. सरकार ने यह भी बताया है कि पशुओं के लिए चारा और फॉडर बैंक जैसी व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है.

अब यहां सवाल उठता है, कि 2,500 रुपये की राहत, क्या हजारों रुपये के नुकसान की भरपाई कर पाएगी? कर्नाटक सरकार ने शुरुआती 101 सूखा प्रभावित तालुकों में फसल और आर्थिक नुकसान का अनुमान करीब 18 हजार करोड़ रुपये लगाया था. बाद में अधिक तालुकों के सूखा प्रभावित होने के साथ सरकार ने संभावित कुल नुकसान का अनुमान करीब 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने की बात कही. यानी सरकार का अपना आंकलन ही बता रहा है, कि संकट का आकार कितना बड़ा है.

कर्नाटक सरकार ने केंद्र से मांगी सहायता

विधानसभा में सूखे पर विशेष चर्चा के दौरान सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त सहायता की मांग की है. मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने केंद्र से राज्य द्वारा मांगी गई करीब 3,705 करोड़ रुपये की सहायता में से 50 फीसदी राशि अंतरिम तौर पर जारी करने की मांग की है. राज्य ने NDRF के तहत सहायता की मांग की है.

सरकार का तर्क है कि किसानों की मदद के लिए राज्य अपने स्तर पर पैसा लगा रहा है, लेकिन केंद्र से मिलने वाली सहायता भी जरूरी है. वहीं विपक्ष का कहना है कि 2,500 रुपये की सहायता पर्याप्त नहीं है. BJP ने सूखा राहत के तौर पर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग रखी है. साथ ही सरकार से उसकी वित्तीय स्थिति तथा गारंटी योजनाओं के खर्च पर श्वेतपत्र की मांग की है. यानी विधानसभा में सवाल सिर्फ सूखे का नहीं था, सवाल अब सरकार के खजाने का भी है.

मंत्री का बयान

इसी बीच सरकार के मंत्री एच.सी. बालकृष्ण का बयान भी चर्चा में आ गया है. रामनगर में दिव्यांगों की शिकायतें सुनते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को एक तरफ अपनी गारंटी योजनाएं जारी रखनी हैं, दूसरी तरफ सूखे से परेशान किसानों को भी आर्थिक सहायता देनी है. बालकृष्ण के मुताबिक अगर गारंटी योजनाएं नहीं होतीं तो वित्तीय प्रबंधन आसान होता, लेकिन सरकार ने ये योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए शुरू की हैं. अब उसे वेतन, विकास कार्य, गारंटी योजनाएं और किसानों की राहत सब को बजट के भीतर संभालना है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार या मुख्यमंत्री की गारंटी योजनाएं बंद करने की मंशा नहीं है.

कर्नाटक का बजट गारंटी योजनाओं से हिला

कर्नाटक के 2026-27 बजट विश्लेषण के मुताबिक पांच गारंटी योजनाओं पर अनुमानित खर्च करीब 51,286 करोड़ रुपये है, जो कुल खर्च का लगभग 12 फीसदी है. यहीं से राजनीतिक बहस का असली मुद्दा सामने आता है. क्या मौजूदा वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बीच सूखे जैसे आपात संकट के लिए पर्याप्त गुंजाइश है?

सरकार इसे वित्तीय संतुलन की चुनौती बता रही है, विपक्ष इसे सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच खड़ा है कर्नाटक का किसान.

किसानों के लिए आजीविका का संकट

किसान के लिए राजनीति से बड़ा सवाल है, अगली फसल कैसे बोएगा? बारिश नहीं हुई तो नुकसान, बुआई नहीं हुई तो नुकसान, कर्ज की किस्त आई तो दबाव और अगर पानी की कमी आगे भी जारी रही तो अगली फसल का संकट भी सामने दिखाई दे रहा है. सरकार ने सूखा राहत, इनपुट सब्सिडी, ऋण राहत और केंद्र से आर्थिक सहायता की मांग जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन  नुकसान का अंतिम आंकड़ा अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है. सरकार ने अलग-अलग चरणों में ग्राउंड वेरिफिकेशन कराया है, जिसमें बारिश, मिट्टी की नमी और फसल की स्थिति जैसे वैज्ञानिक मानकों को शामिल किया गया है. इसलिए आने वाले दिनों में सूखा प्रभावित तालुकों की संख्या और नुकसान का सरकारी अनुमान दोनों बदल सकते हैं.

कर्नाटक में मानसून अब अपने आखिरी दौर में है. कुछ इलाकों में बारिश की वापसी जरूर हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या देर से आई बारिश उस फसल को वापस ला पाएगी, जो समय पर बारिश न मिलने से बर्बाद हो चुकी है? क्योंकि किसान के लिए सूखा सिर्फ आसमान से गिरने वाली बारिश की कमी नहीं है.

सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, राहत पहुंचाने की, विपक्ष के सवालों का जवाब देने की और केंद्र-राज्य के बीच अब आर्थिक मदद को लेकर खींचतान भी है. इस पूरी सियासत के बीच सबसे बड़ा इंतजार उस किसान को है, जिसे भाषण नहीं, अपने खेत और परिवार को बचाने के लिए समय पर मदद चाहिए. 

और पढ़ें
Published at : 28 Sep 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Drought Karnataka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिन्ह पर SC ने EC को दी डेडलाइन
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिन्ह पर SC ने EC को दी डेडलाइन
इंडिया
'अदालत नहीं, लोग करेंगे फैसला', ज्ञानेश कुमार को लेकर सौरव दास का बड़ा बयान
'अदालत नहीं, लोग करेंगे फैसला', ज्ञानेश कुमार को लेकर सौरव दास का बड़ा बयान
इंडिया
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
इंडिया
'ज्ञानू को जाना ही होगा...' 2 अक्टूबर को दिल्ली नहीं मुंबई में आंदोलन करेंगे दीपके
'ज्ञानू को जाना ही होगा...' 2 अक्टूबर को दिल्ली नहीं मुंबई में आंदोलन करेंगे दीपके
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
इंडिया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
क्रिकेट
रोहित शर्मा के साथ हुई दुर्घटना! बस की सीढ़ियों से गिरने का वीडियो आया सामने
रोहित शर्मा के साथ हुई दुर्घटना! बस की सीढ़ियों से गिरने का वीडियो आया सामने
बॉलीवुड
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा? पोस्टर्स में सिगरेट पीते विक्की, रणबीर-रणवीर पर भड़के डायरेक्टर
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या? पोस्टर्स में सिगरेट पीते एक्टर्स पर भड़के फिल्म मेकर
इंडिया
'ज्ञानू को जाना ही होगा...' 2 अक्टूबर को दिल्ली नहीं मुंबई में आंदोलन करेंगे दीपके
'ज्ञानू को जाना ही होगा...' 2 अक्टूबर को दिल्ली नहीं मुंबई में आंदोलन करेंगे दीपके
दिल्ली NCR
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
नौकरी
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget