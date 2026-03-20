पारिवारिक विवाद बना खौफनाक, पत्नी और बेटे की कटर से की हत्या...फिर खुदकुशी की कोशिश

Howrah Murder Case: हावड़ा से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है. जानकारी के अनुसार, शक के आधार पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी और बाद में खुद आत्महत्या करने की कोशिश की. इस घटना के बाद उलुबेरिया इलाके में हड़कंप मच गया है.

आरोपी की पहचान प्रदीप मुखर्जी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उसकी अपनी पत्नी के साथ अनबन चल रही थी. यही पारिवारिक विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि उसने एक खौफनाक रूप ले लिया और आरोपी ने यह गंभीर कदम उठा लिया.

पत्नी और छोटे बेटे पर कटर से हमला

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पत्नी और छोटे बेटे पर कटर से हमला किया. हमला इतना गंभीर था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

घटना के समय आसपास के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली, तो तुरंत पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की. प्रारंभिक जांच में यह मामला घरेलू विवाद और शक से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

आरोपी ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश

हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद भी जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे उलुबेरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में आरोपी ने इतना बड़ा कदम उठाया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस तरह की घटना से स्तब्ध हैं.