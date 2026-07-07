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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर भरे ट्रैफिक में परिवार पर हमला, डैशकैम में कैद हुई पूरी वारदात

बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर भरे ट्रैफिक में परिवार पर हमला, डैशकैम में कैद हुई पूरी वारदात

वीडियो एक परिवार से जुड़ा है. यहां कुछ लोगों ने उनपर हमला कर दिया. परिवार की कार के पीछे चल रही एक गाड़ी के डैशकैम में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है. हाईवे पर एक मारुति सुजुकी ऑल्टो को जबरदस्ती रोका था.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Jul 2026 09:08 PM (IST)
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बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर एक घटना ने स्तब्ध करके रख दिया है. इस जगह से जुड़ा 52 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो को देखकर लोगों का इंटरनेट पर गुस्सा फूट पड़ा है. साथ ही इस रास्ते पर अब सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं. 

क्या है इस 52 सेंकड के वीडियो में? 
दरअसल, वीडियो एक परिवार से जुड़ा है. यहां कुछ लोगों ने उनपर हमला कर दिया. परिवार की कार के पीछे चल रही एक गाड़ी के डैशकैम में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है. हाईवे पर एक मारुति सुजुकी ऑल्टो को जबरदस्ती रोका. इसके बाद कुछ लोगों ने गाड़ी को घेर लिया. ड्राइवर से बहस करने लगे. उसे बाहर खींचकर पीटने लगे. 

डेक्कन हेराल्ड न्यूज पेपर के मुताबिक, घटना रविवार रात 10:30 की बताई जा रही है. भारी ट्रैफिक के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया. ड्राइवर की शिकायत के बाद आरोपियों को अरेस्ट किया गया है. तीन लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है. 

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मारपीट के दौरान ड्राइवर को चोट आई थी. झगड़ा तब शुरू हुआ, जब ऑल्टो ने कथित तौर पर आगे चल रही मारुति सुजुकी स्विफ्ट को टक्कर मार दी. इसके बाद दोनों गाड़ियों पर सवार लोगों के बीच विवाद बढ़ गया. मारपीट शुरू हो गई. वीडियो में ड्राइवर की पत्नी को कार से बाहर निकलकर बीच-बचाव करना पड़ा. अन्य लोग भी झगड़ा रोकने की कोशिश करते नजर आए. 

ऑल्टो में पूरा परिवार था मौजूद, लोग बोले- दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई

ऑल्टो में पूरा परिवार था. इसमें ड्राइवर, उसकी पत्नी, उनके बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल थी. अब इंटरनेट पर लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस को इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई करके लोगों को बताना चाहिए, कि इस तरह से कानून हाथ में लेना कितना गलत है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 07 Jul 2026 08:59 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Karnataka CRIME NEWS
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