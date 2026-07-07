बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर भरे ट्रैफिक में परिवार पर हमला, डैशकैम में कैद हुई पूरी वारदात

बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर एक घटना ने स्तब्ध करके रख दिया है. इस जगह से जुड़ा 52 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो को देखकर लोगों का इंटरनेट पर गुस्सा फूट पड़ा है. साथ ही इस रास्ते पर अब सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं.

क्या है इस 52 सेंकड के वीडियो में?

दरअसल, वीडियो एक परिवार से जुड़ा है. यहां कुछ लोगों ने उनपर हमला कर दिया. परिवार की कार के पीछे चल रही एक गाड़ी के डैशकैम में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है. हाईवे पर एक मारुति सुजुकी ऑल्टो को जबरदस्ती रोका. इसके बाद कुछ लोगों ने गाड़ी को घेर लिया. ड्राइवर से बहस करने लगे. उसे बाहर खींचकर पीटने लगे.

डेक्कन हेराल्ड न्यूज पेपर के मुताबिक, घटना रविवार रात 10:30 की बताई जा रही है. भारी ट्रैफिक के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया. ड्राइवर की शिकायत के बाद आरोपियों को अरेस्ट किया गया है. तीन लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है.

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मारपीट के दौरान ड्राइवर को चोट आई थी. झगड़ा तब शुरू हुआ, जब ऑल्टो ने कथित तौर पर आगे चल रही मारुति सुजुकी स्विफ्ट को टक्कर मार दी. इसके बाद दोनों गाड़ियों पर सवार लोगों के बीच विवाद बढ़ गया. मारपीट शुरू हो गई. वीडियो में ड्राइवर की पत्नी को कार से बाहर निकलकर बीच-बचाव करना पड़ा. अन्य लोग भी झगड़ा रोकने की कोशिश करते नजर आए.

A shocking assault on a family inside their car, right in the middle of a busy highway.



A video of a mob attack on a family on the Bengaluru-Mysuru Expressway has gone viral.



The horrifying assault was captured on the dashcam of another car on the highway.



The video shows a… pic.twitter.com/YgDtjaWpgp — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) July 7, 2026

ऑल्टो में पूरा परिवार था मौजूद, लोग बोले- दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई

ऑल्टो में पूरा परिवार था. इसमें ड्राइवर, उसकी पत्नी, उनके बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल थी. अब इंटरनेट पर लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस को इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई करके लोगों को बताना चाहिए, कि इस तरह से कानून हाथ में लेना कितना गलत है.

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