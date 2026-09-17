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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालव मैरिज से नाराज परिवार बेटी को किडनैप कर भगा रहा था गाड़ी, ठोंक दी- 6 घायल

लव मैरिज से नाराज परिवार बेटी को किडनैप कर भगा रहा था गाड़ी, ठोंक दी- 6 घायल

बेंगलुरु में प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिवार द्वारा कथित तौर पर उसके अपहरण का मामला सामने आया है. घटना के दौरान आरोपियों की कार कई वाहनों से टकरा गई.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 17 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रेम विवाह से नाराज़ युवती के परिवार द्वारा कथित तौर पर उसके अपहरण का मामला सामने आया है. घटना के दौरान आरोपियों की कार कई वाहनों से टकरा गई, जिसमें छह लोग घायल हो गए. घायलों में एक 57 वर्षीय महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और वह ICU में उपचाराधीन हैं.

पुलिस की जानकारी के अनुसार, राजस्थान की 21 वर्षीय पूजा जो कि ग्राम मेलवास निवासी है. उसने करीब 8-9 महीने पहले 23 वर्षीय ओम प्रकाश से परिवार की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद दोनों बेंगलुरु आकर अग्रहरा दसरहल्ली इलाके में रह रहे थे.

बताया जा रहा है कि पूजा के परिवार वाले इस शादी से नाराज थे. आरोप है कि परिवार की ओर से चार लोग अग्रहरा दसरहल्ली पहुंचे और पूजा को उसके घर से कथित तौर पर जबरन कार में बैठाकर ले गए. पुलिस के अनुसार, रात करीब 8 बजे आरोपी तेज और लापरवाही से कार चला रहे थे. इस दौरान उनकी Hyundai Venue कार कई वाहनों से टकरा गई. इस हादसे में छह लोग घायल हो गए हैं.

यह भी पढ़ें- हैदराबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, पिता-बेटी की मौत; 2 अक्टूबर को होनी थी शादी

घायलों की सूची:

1. पृथ्वीराज – 12 वर्ष
2. यशिका – 9 वर्ष
3. अमुल – 35 वर्ष
4. मणि – 64 वर्ष
5. जयलक्ष्मी – 57 वर्ष, सिर में गंभीर चोट; ICU में भर्ती
6. संतोष – 33 वर्ष

पुलिस ने इस मामले में राजस्थान के रहने वाले राकेश (31), करण (25) और अयान (18) को हिरासत में ले लिया है. वहीं, सद्दाम, जो कथित तौर पर कार चला रहा था वह फिलहाल फरार बताया जा रहा है.

पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल Hyundai Venue कार जिसका नंबर (RJ 22 CC 9691) है, इसे भी अपने कब्जे में ले लिया है. मामले में आगे की जांच जारी है और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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Published at : 17 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Karnataka
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